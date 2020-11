El Govern aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes

La portaveu de la Generalitat, la consellera Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts l'aprovació d'una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes, per no "penalitzar" als afectats per un ERTO o per quedar-se a l'atur com a conseqüència de la crisi del coronavirus a l'hora de tributar per aquest impost.





En roda de premsa telemàtica, ha explicat que la mesura, que neix amb voluntat de mantenir-se en el temps, podria beneficiar unes 250.000 persones a Catalunya, i la pèrdua d'ingressos per a la Generalitat serà de 16,3 milions d'euros.





Aquesta decisió s'emmarca en un paquet de mesures aprovades per la Generalitat davant les conseqüències econòmiques i socials de la crisi del coronavirus, com la suspensió dels desnonaments de grans propietaris durant l'estat d'alarma.