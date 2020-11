L'ex gerent de CDC Germà Gordó declararà davant el jutge el dia 11 pel cas del 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat de nou a l'exgerent de CDC Germà Gordó el proper 11 de novembre, a les 11.00 hores, perquè declari, per videoconferència, com investigat pel presumpte blanqueig de capitals en petites quantitats en la formació, després que la seva compareixença prevista per aquest dimarts hagi estat ajornada.









Gordó es troba en aïllament preventiu a l'haver tingut contacte estret amb una persona amb coronavirus. És la segona vegada que la seva declaració canvia de data, ja que ja va estar citat el passat 29 d'octubre, convocatòria que també va ser suspesa fins aquest dimarts.





Gordó està investigat en la peça separada anomenada 'Donacions Blanqueig' del cas que investiga el presumpte finançament irregular de CDC, causa coneguda com '3 per cent', després que l'extresorer del partit Daniel Osàcar l'assenyalés com el presumpte responsable que controlava el sistema de blanqueig en petites quantitats en el partit.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 va tenir en compte la declaració d'Osàcar, que va afirmar que Gordó era "la persona que directament i personalment va idear aquesta operativa, la va planejar i va dirigir la seva implementació", segons recull l'escrit del jutge.





LLISTA DE POSSIBLES DONANTS

El magistrat explica en el seu acte l'operativa per portar el blanqueig de capitals i detalla que Gordó va identificar cada any (al menys 2008 i 2010) una llista de potencials "donants" d'entre membres i simpatitzants de CDC i va encomanar a Osàcar que els cridés personalment per proposar-los que efectuessin una donació de 3.000 euros a el partit mitjançant xec bancari nominatiu, a canvi de rebre la mateixa quantitat en diners en efectiu de procedència il·lícita, que els lliuraria en mà el propi tresorer.





Per dur a terme la maniobra, es va facilitar Osàcar, per una persona del Departament de Comptabilitat i Finances de CDC, que no ha estat de moment identificada, una quantitat en efectiu equivalent aproximadament a 3.000 mil euros per cadascuna de les persones incloses a la llista, prossegueix el jutge.





Un cop rebuda aquesta quantitat, el tresorer va procedir d'acord amb l'ordenat per Gordó a les persones incloses a la llista, va rebre els xecs nominatius per l'import de 3.000 euros d'aquelles que van acceptar participar en l'operativa, i els va lliurar a canvi, a cada 1, la mateixa quantitat en efectiu.





Es van extendre i van signar rebuts pel lliurament del xec nominatiu i no es va fer el mateix amb el lliurament de la quantitat en metàl·lic, que no es va documentar cap manera, indica l'acte. Seguidament, Osàcar va lliurar personalment i en mà la quantitat sobrant a Gordó.