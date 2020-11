Els tècnics del món de la cultura i els empleats del sector taurí rebran ajudes del govern central

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, entre les quals s'inclouen mesures concretes per als tècnics i auxiliars del món de la cultura i per al sector taurí, que havien quedat fora de les anteriors ajudes.









El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ja va avançar la setmana passada que aquesta mesura --que també inclou ampliació de prestacions per desocupació per a artistes d'espectacles públics- suposarà una quantitat pròxima als 80 milions d'euros per ajudes per desocupació.





El Reial decret llei recull tres mesures relatives al sector cultural. La primera d'elles suposa l'ampliació de l'accés extraordinari per atur dels artistes en espectacles públics. En les justificacions del Reial decret llei s'apunta al fet que és "necessari assegurar la protecció efectiva d'aquests treballadors".





Així, recorda que a les conseqüències de l'evolució de la pandèmia, així com a la intermitència pròpia del sector, s'ha d'afegir el venciment de les prestacions recollides en l'anterior Reial decret llei, previstes per a 120 o 180 dies en funció dels dies d'activitat en l'any anterior a l'entrada en vigor.





Per això s'amplia fins el 31 de gener de 2021 la prestació extraordinària per desocupació dels artistes en espectacles públics, que serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o compte d'altri, o amb la percepció de qualsevol prestació o renda concedida per qualsevol administració pública.





Un cop reconegut el dret, l'abonament de la prestació es suspendrà mentre el titular del dret realitzi un treball per compte d'altri o propi, sense perjudici que es reprengui després, pel temps que resti de percepció de la prestació, tal com contempla el text de la mesura.





D'altra banda, hi haurà un subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura. La durada del subsidi serà de tres mesos, i no podrà percebre en més d'una ocasió i la quantia serà el 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent.





El termini per presentar la sol·licitud del subsidi serà de 15 dies a partir de l'endemà de l'entrada en vigor de Reial decret llei i estableix alguns requisits per als beneficiaris. Així, hauran d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en el SEPE, no estar treballant per compte propi o aliè a jornada completa o haver cessat en l'últim treball en un contracte temporal per compte d'altri amb situació legal d'atur, entre d'altres.





"S'ha de fer efectiva la protecció d'altres col·lectius que per les peculiaritats de l'exercici de la seva professió, especialment la intermitència, tenen dificultats per acollir-se als mecanismes generals de cobertura", ha assenyalat el Govern entre les justificacions de la mesura.





Finalment, també s'inclou l'accés extraordinari a la prestació per atur dels professionals taurins, treballadors afectats per la suspensió d'activitats i les mesures de contenció vigents "durant el seu període de major activitat". "Això els ha impedit treballar i cotitzar el necessari per generar drets a les prestacions per desocupació", afegeix el text.





El dret quedarà extingit com a màxim el 31 de gener de 2021 i la quantia serà de 775,83 euros mensuals. Entre els requisits per als beneficiaris, s'inclou figurar a 31 de desembre de 2019 al cens d'actius; o no percebre rendes derivades d'activitats per compte propi o aliè, així com qualsevol renda o ajut concedit per qualsevol administració. La prestació se suspendrà mentre a titular de la mateixa realitzi qualsevol treball per compte propi o aliè.





QUEIXES PRÈVIES DELS SECTORS

Tant el sector taurí com els tècnics d'espectacles han estat dos dels més crítics amb el Ministeri de Cultura, a l'entendre que s'havien quedat fora dels ajuts. Per exemple, des del moviment Alerta Roja --que aglutina nombrosos treballadors de sector d'esdeveniments-- es va convocar una manifestació el passat mes de setembre que va reunir prop de 25.000 persones en diferents ciutats espanyoles.





El portaveu d'Alerta Roja, Iván Espasa, ja va avançar llavors a Europa Press que, tot i que encara no es manegen xifres d'atur en el sector, el volum de treball executat fins a l'octubre era d'un 10% en relació a anys anteriors.





D'altra banda, des del sector taurí s'han produït nombroses queixes, entre elles la d'entendre que el passat mes de maig es va excloure a toreros, joneguers, banderillers, mossos d'espasa, subalterns i toreros de les prestacions extraordinàries per a artistes en espectacles públics , que és la regulació laboral en què es troben aquests.





Fins i tot el nou president de la Unió de Criadors de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, juntament amb el seu homòleg de la Unió de Toreros, Íñigo Fraile, afirmaven el passat mes de maig que estudiaven iniciar accions legals contra el Govern per "discriminació" a la gestió de la crisi del coronavirus.