Dolors Montserrat demana a la Comissió Europea que condemni a la Universitat de Barcelona per "donar suport a l'independentisme"

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha demanat avui a la Comissió Europea que condemni el que considera l'intent de la Universitat de Barcelona de "vulnerar els drets fonamentals a la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i l'educació, a l'aprovar un manifest oficial en què donava suport a polítics independentistes condemnats pel Tribunal Suprem espanyol i demanava el seu alliberament ". També ha demanat, per tant, que defensi el principi de neutralitat ideològica de les universitats.









El passat 5 d'octubre, el Jutjat del Contenciós-Administratiu 3 de Barcelona va condemnar la Universitat de Barcelona per vulnerar els drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d'expressió dels seus professors i alumnes, així com el dret a l'educació de aquests últims, a l'emetre l'esmentat manifest.





En aquest sentit, Dolors Montserrat ha presentat avui una pregunta parlamentària en què demana a la Comissió Europea que condemni "els intents de manipular la realitat i anar en contra dels valors i principis de l'ordenament jurídic vigent" per part d'aquesta universitat.





La portaveu popular també ha preguntat a la Comissió Europea si defensa "que els òrgans de govern de les universitats respectin el principi de neutralitat ideològica".





"El manifest de la Universitat de Barcelona exigia anul·lar actuacions judicials realitzades amb totes les garanties en una democràcia plena, com és Espanya", ha explicat Montserrat en la seva pregunta a l'Executiu comunitari.





A més, la portaveu popular ha criticat que un grup de 24 eurodiputats, entre ells el fugat Carles Puigdemont, l'eurodiputat de Bildu Pernando Barrena o l'eurodiputat Miguel Urban de Podem, partit Integrant de govern de coalició, hagin enviat una carta a la Comissió Europea en la qual intenten tergiversar la realitat al demanar que les autoritats espanyoles no interfereixin en els pronunciaments dels òrgans de govern de les universitats catalanes, cosa que en realitat no succeeix, ja que la sentència del jutjat de Barcelona va ser instada per quatre professors i un alumne que van sentir lesionats els seus drets fonamentals.