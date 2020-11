Un home acusat de violar i maltractar dues eugues a Mallorca reconeix els fets en judici

Un home d'uns 50 anys ha reconegut aquest dimarts, al Jutjat penal número 1 de Palma, que va violar i maltractar a una egua i una poltra a Alcúdia en diverses ocasions en 2018, fets pels quals la Fiscalia reclama dos anys de presó.









La defensa de l'home s'ha mostrat conforme amb la pena sol·licitada per la Fiscalia, que no implica un ingrés efectiu a la presó. L'acusació particular -el advocat de la propietària dels animals- demanava inicialment un any de presó.





No obstant això, l'acusació popular, exercida per l'Associació Balear d'Advocats pels Drets dels Animals (ABADA), ha insistit a reclamar tres mesos més de presó, de manera que s'ha hagut de celebrar el judici i la jutge resoldrà en sentència .





Amb tot, s'ha renunciat a la major part de la prova pel fet que l'home ha acceptat els fets narrats en els escrits d'acusació.





D'aquesta manera, ha confessat que va violar una euga i a una poltra de set mesos, i que també els va introduir objectes punxants per la vagina, provocant-estrips. Ho va fer quan els animals es trobaven dins del seu estable sense pràcticament poder-se moure. Una d'aquestes agressions va tenir lloc l'1 de gener de 2018, i altres van ocórrer al març.





Segons ha informat la Guàrdia Civil en el moment de la detenció de l'home, els propietaris de la finca sospitaven que els dos animals estaven sent maltractats, ja que presentaven ferides a la zona vaginal.





Per aquest motiu, van decidir instal·lar càmeres de vigilància dins de l'estable que van permetre gravar a l'acusat realitzant pràctiques sexuals amb els animals i fins i tot penetrant a l'egua i la poltra amb altres objectes. La Guàrdia Civil va iniciar una investigació per identificar l'home, que no tenia cap relació amb els propietaris ni amb la finca.





En el tràmit d'informes finals, l'associació animalista ha defensat que s'ha d'aplicar un article del Codi Penal que permetria una condemna superior, apreciant "l'extrema crueltat i gratuïtat" de l'agressió als animals.





L'acusació popular també ha reclamat que es prohibeixi a l'acusat exercir professions que tinguin contacte amb animals i que assumeixi el cost de les despeses d'atenció veterinària i tractaments als animals maltractats.