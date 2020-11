Maradona arrossega problemes anímics que afecten al seu estat físic

La salut de Diego Armando Maradona fa temps que no és bona. Així es reconeix des del seu propi entorn i, a més, cada vegada que apareix en públic mostra un estat físic molt desmillorat, amb dificultats fins i tot per moure's.





Fa uns dies, durant els actes de celebració del seu 60 aniversari, Maradona va aparèixer a l'estadi del Gimnàstica i Esgrima, el club que entrena, per rebre la felicitació de jugadors i aficionats de l'entitat. No obstant això, no va poder quedar-se a el partit que disputava el seu equip causa del seu estat, delicat tant en l'aspecte psicològic com en el físic. Per això va tornar a casa, va veure la victòria del seu equip per televisió i, expliquen els seus cercles pròxims, es va retirar a la seva habitació.





Posteriorment, es va agreujar el seu estat, pel que els seus més pròxims van optar per ingressar-lo en un hospital. Malgrat que els metges que el tracten asseguren que el seu estat ha millorat del seu estat d'anèmia i ansietat, també reconeixen que "està malament psicològicament, i això repercuteix en el seu estat físic, i s'alimenta malament".





A més, pel que sembla en els últims temps, conforme s'anava acostant la data de la seva 60 aniversari, l'exjugador ha tingut alguns problemes familiars que també l'han afectat. Això s'ha vist agreujat amb el fet que un dels seus contactes més propers hagi donat positiu per la Covid-19, el que l'ha obligat a aïllar-se. Una situació que no l'ha ajudat gens en l'aspecte anímic.





De la mateixa manera, els medicaments que pren, unit a el fet que està sotmès a un estricte règim alimentari per rebaixar pes, li han provocat alguns desequilibris que han acabat per repercutir en el seu estat físic.





Tot això unit ha esclatat en una situació que ha coincidit amb els nervis pel seu aniversari i que va aconsellar als metges que l'atenen habitualment el seu ingrés en un centre hospitalari per accelerar la seva recuperació.