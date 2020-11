Han de salvar les aerolínies, els governs?

Un dels sectors més afectats per la pandèmia han estat les aerolínies. Després de mesos registrant una caiguda sense parar, moltes aerolínies veuen un possible tancament en pocs mesos.









Segons una anàlisi de Bloomberg News, les aerolínies que no reben suport dels governs tenen més probabilitats de fer fallida. Mitjançant el mètode de puntuació Z (Z-score) que va desenvolupar Edward Altman en la dècada de 1960 i que serveix per predir les fallides, Bloomberg ha examinat les dades sobre les aerolínies comercials i d'aquesta manera ha identificat quines són les que tenen més probabilitats de tancar.





La institució va fer la mateixa anàlisi al març, i en aquest moment hi havia una clara inclinació de fallida de les aerolínies asiàtiques i europees, ja que van ser les regions més afectades en aquell moment pel coronavirus. Vuit mesos més tard, 4 de les 10 aerolínies que podien fer fallida en aquest moment han pogut tirar endavant. Així i tot, AirAsia X Bhd., una branca d'AirAsia, té un deute de més de 15.000 milions de dòlars. D'altra banda, el futur de l'estatal Malaysia Airlines Bhd. és molt incert.





aerolínies Llatinoamericanes

Ara, en canvi, són les aerolínies d'Àfrica i Amèrica Llatina les que tenen més problemes financers.





A Amèrica Llatina, el Grup Aeroméxico SAB va rebre el mes passat un préstec de 1.000 milions de dòlars per evitar la fallida. D'altra banda, l'aerolínia més gran de Colòmbia, Avianca Holdings SA, està esperant l'aprovació judicial per a un pla de finançament de 2.000 milions de dòlars. El president mexicà Andrés Manuel López Obrador ha dictaminat rescats per a grans empreses, mentre que un tribunal colombià va bloquejar temporalment al setembre un préstec de govern de 370 milions de dòlars a Avianca després que un ciutadà expressés la seva preocupació per la falta de garanties.





"Molts governs han fet una bona feina donant suport financerament als treballs d'aviació", va dir el mes passat el director general de l'Associació de Transport Aeri Internacional, Alejandro de Juniac. "On això no ha passat, a Amèrica Llatina per exemple, veiem fallides. Les aerolínies continuen gastant diners en efectiu i s'espera que això continuï fins al pròxim any. Sense un segon tram d'ajuda financera, moltes aerolínies no passaran l'hivern".





El mètode Z-score utilitza cinc variables que mesuren la liquiditat, la solvència, la rendibilitat, el palanquejament i l'acompliment financer recent. Un puntuació per sota de 1,8 indica perill de fallida en els dos propers anys, mentre que un nombre més proper a 3 suggereix que una empresa està en terreny ferm.





Al març, les aerolínies que es consideraven més vulnerables eren Virgin Austràlia Holdings Ltd i la tailandesa Nok Airlines PCL. Mesos més tard, Virgin Austràlia està travessant una reestructuració de 3,5 mil milions de dòlars sota el nou propietari Bain Capital LP, mentre que Nok Air ha sol·licitat al Tribunal Central de Fallides de la nació que se sotmeti a la rehabilitació del deute.





El futur de les aerolínies

El coronavirus no mostra senyals de disminuir: els casos al món superen ja els 46 milions, i la segona onada, que ja està a Europa i Estats Units, ha provocat que moltes ciutats bloquegin les seves entrades.





En una anàlisi, l'Associació Internacional del Transport Aeri (IATA), va assegurar que s'espera que els ingressos de la indústria caiguin el 2021 un 46%. Segons l'associació, sense l'ajuda financera dels governs, les aerolínies mitjanes estaran en fallida en uns 8,5 mesos.





Segons aquesta associació, l'eina més eficaç per pal·liar la gran crisi de les aerolínies seria fer test massius als passatgers. Però aquesta és una mesura que alguns governs no veuen amb bons ulls perquè com que el temps d'incubació del virus és d'uns dies, creuen que això pot provocar que alguns passatgers volin sense saber que estan incubant el virus i hi hagi més contagis un cop al seu país.