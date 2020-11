Els hospitals dels països europeus podrien arribar a la seva capacitat màxima en tan sols unes setmanes

Europa està immersa en la segona onada del coronavirus. Els hospitals tornen a estar desbordats, i les unitats de cures intensives s'estan omplint ràpidament. Sembla que, malgrat els esforços d'alguns països en equips i metges, el virus es propaga tan ràpid que és molt difícil frenar-lo. Alemanya podria arribar a la seva capacitat límit al desembre, mentre que a França i Suïssa el col·lapse es podria produir al novembre i a Bèlgica, a finals d'aquesta setmana.









Alemanya, la nació amb millors recursos d'Europa, corre el risc de veure sobrepassada fins i tot malgrat haver quadruplicat els seus llits d'UCI durant l'estiu. Bèlgica, que havia duplicat la seva capacitat de vigilància intensiva, s'està preparant ara per prendre decisions sobre qui són els pacients que han de tenir prioritat.





"Aquesta enorme capacitat que hem construït va donar una falsa impressió de seguretat. Va donar un matalàs més alt, però en última instància només representa una setmana quan estàs en una fase exponencial", va explicar Emmanuel André, un viròleg belga que ha assessorat el govern sobre la pandèmia i ha criticat amargament els líders per actuar amb massa lentitud. "Si mires els números, tens indicadors molt sòlids des del principi que les coses van malament, però només a al final les coses exploten".





"Europa es troba una vegada més en l'epicentre d'aquesta pandèmia", va dir dijous el director a Europa de l'OMS, Hans Kluge. I és que la setmana passada es van notificar 1,2 milions de casos a la Unió Europea, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia, i les morts setmanals van augmentar el doble. Amb aquests números, l'ocupació de les UCI es va duplicar des de la segona setmana d'octubre.





Si fa una setmana la meitat dels llits de cures intensives de França estaven ocupades, aquesta setmana ja són el 70% i hi ha més de 3.500 pacients amb coronavirus.





A Alemanya, Angela Merkel va advertir que si els casos seguien augmentant al mateix ritme arribarien a 19.200 casos a finals de desembre. Però a la fi en tan sols un mes es va arribar a aquesta xifra, ja que els casos van augmentar un 173% en les dues últimes setmanes. Els números estan conduint "amb més rapidesa a una situació d'emergència aguda en els nostres hospitals", va dir Merkel en una conferència de premsa. "No podem permetre que aquesta ràpida propagació de virus continuï aclaparant el nostre sistema de salut".





A la Gran Bretanya, les admissions hospitalàries relacionades amb el coronavirus s'han duplicat en dues setmanes, i els principals assessors de salut pública han advertit que els hospitals podrien veure aclaparats en sis setmanes, per la qual cosa Boris Johnson va acabar anunciant un confinament de país. Sense un confinament, "els metges i infermeres es podrien veure obligats a triar quins pacients tractar, quins viurien i quins moririen", va dir Johnson dilluns. "El virus s'està duplicant més ràpid del que concebiblement podem assumir".





A Bèlgica i els Països Baixos, l'escassetat de personal està portant les llars d'avis i hospitals a demanar als metges i infermeres que segueixin treballant si han donat positiu pel virus i són asimptomàtics, perquè molts altres treballadors metges estan malalts o en quarantena.





La situació a Europa Central és especialment greu. Polònia, República Txeca i alguns dels seus veïns tenen menys recursos que els dels països més rics de l'oest, i per tant els seus sistemes mèdics no són tan forts. A més, els líders no van aprofitar la disminució de casos de l'estiu per crear capacitat per a la tardor.





A Polònia, per exemple, els casos s'han duplicat en dues setmanes i ara les autoritats estan construint un hospital de campanya de 1.200 llits a l'Estadi Nacional de Varsòvia.





A República Txeca hi ha hagut un gran canvi des de la primavera, quan era un dels països menys afectats d'Europa. El primer ministre, Andrej Babis, va explicar que, si no imposava una quarantena -que finalment va anunciar el 21 d'octubre- el sistema de salut col·lapsaria entre el 7 i l'11 de novembre.