De ruta per l'Espanya esquizofrènica

Pierre és un camioner francès el treball del qual consisteix a transportar mercaderies per Europa i aquest dimecres li toca visitar Espanya. Al seu país romanen tancats tots els comerços no indispensables, el que inclou bars i restaurants. Només es permet que continuïn amb l'activitat les fàbriques, explotacions agrícoles i la construcció. Escoles bressol, col·legis i instituts també romanen oberts.





El seu viatge comença a París, i per arribar a Espanya ha de passar les regions de la Vall de Loira, Alvèrnia i Occitània. En totes elles, les mesures adoptades per l'Executiu francès per frenar el coronavirus són les mateixes. Falten pocs minuts per arribar a la Jonquera, i Pierre es disposa a veure quines mesures ha de complir al creuar la frontera. Li costa trobar la normativa de referència a l'Estat espanyol, però amb sort accedeix a la informació proporcionada pel Govern català. El camioner respira tranquil i entra a Catalunya. Hi ha una gran cua, ja que molts francesos estan baixant als outlet de la Jonquera per fer les seves compres (al seu país només estan oberts els comerços essencials). Perquè sí, França està confinada, però la frontera amb Espanya segueix oberta.





Pierre ja està a Catalunya. En aquest territori hi ha un toc de queda que comença a les 22:00, els bars i restaurants estan tancats i els comerços petits segueixen oberts. Sap que si per a una gasolinera només podrà demanar menjar per emportar i menjar-se'l al seu camió, cosa que detesta, ja que després d'hores conduint sol, un dels seus majors plaers és poder tenir una petita xerrada amb altres camioners als restaurants de les àrees de servei. Encara li queda un llarg viatge per Espanya i, resignat, prossegueix la seva ruta.





Es dirigeix cap a Madrid. Després de recórrer el territori català ha d'entrar en la Comunitat Autònoma d'Aragó. S'adona que hi ha molts controls, i és que tant Catalunya com Aragó estan confinades perimetralment. Pierre no té cap problema per passar perquè és un treballador essencial i, ràpidament, posa rumb a Saragossa. Encara és de dia i Pierre s'emporta la primera sorpresa: els bars estan oberts. Què passa? Es pregunta. No sap que cada comunitat té les seves pròpies normes i ell només ha consultat les de Catalunya. Després d'uns minuts a Google aconsegueix accedir a les restriccions que ha implantat Aragó.





L'Executiu socialista de Javier Lambán ha confinat les ciutats d'Osca, Saragossa i Terol. Tota la regió es troba en el nivell 3 d'alarma, el més restrictiu, amb aforaments del 25% (en terrasses fins al 50%) i el tancament de l'hostaleria a les 22:00. El toc de queda comença més tard que a Catalunya, a les 23:00. Pierre es pregunta per què Saragossa es troba en el nivell més restrictiu d'alarma i té mesures mes relaxades que Catalunya. També l'hi pregunta a diversos aragonesos. Ningú sap respondre. Ni el mateix Javier Lambán.





El viatge de Pierre comença a ser tens. Ara pot parar en una àrea de servei i prendre un refrigeri amb els seus companys, però encara li queden unes quantes comunitats per creuar i no té ni remota idea de què pot fer i què no. Arriba a Castella-la Manxa sobre les 23:00 i al creuar un petit poble manxec veu a gent al carrer. No hi havia toc de queda?, es pregunta. Agafa el seu telèfon intel·ligent i torna a Google. S'adona que el Govern d'Emiliano García-Page també té les seves pròpies normes i aquí el toc de queda comença a les 00:00. Sentint ja bastant fàstic i pensant seriosament en anar a una botiga d'impressió per tenir en paper el llarg llistat de normes que funcionen en cada territori espanyol, prossegueix el seu camí. Total, tampoc sap quines botigues trobarà obertes ni en quina comunitat.





Arriba a la frontera de Castella-la Manxa amb la Comunitat de Madrid. Passa per un control de la policia castellanomanxega i a l'arribar a l'altra banda, no hi ha controls: Madrid no està confinada perimetralment. Es pregunta si té algun sentit aquesta disparitat de criteris en dues comunitats que comparteixen frontera, però prefereix no pensar més. Pierre comença a estar una mica indignat perquè se sent totalment perdut. No obstant això, no pensa més i decideix seguir el seu camí. Pensa que com més aviat segueixi, abans acabarà aquesta muntanya russa de mesures i tornarà a la seva estimada París.





Al creuar la Comunitat de Madrid para a prendre un refresc i decideix informar-se sobre les normes de la regió. Llegeix que l'Executiu madrileny ha aplicat des del 26 d'octubre fins al 8 de novembre un confinament selectiu en 32 zones bàsiques de salut, 19 d'elles a la capital, de les que no es pot entrar ni sortir excepte causa justificada. Mira la ruta que ha fet i és incapaç d'assabentar-se si ha passat per zones confinades o no. També llegeix que els bars i restaurants del territori han de tancar a les 00:00, la mateixa hora en què els ciutadans han d'estar a casa seva. Tindran els madrilenys superpoders i es poden teletransportar?, es pregunta. Li entra mal de cap. Abandona la comunitat.





Ara es dirigeix a Cadis i ha de tornar a creuar Castella-la Manxa per anar cap a Extremadura. Es pregunta si tindrà restriccions diferents a les de les altres comunitats però entén que segurament sí, i ja ni el mira. Total, ell és un treballador essencial i no l'afecten. Els extremenys tenen establert el toc de queda al seu territori de 0:00 a 6:00. De moment, el Govern de la regió no es planteja el tancament perimetral de l'autonomia, com va anunciar el 26 d'octubre el vicepresident segon i conseller de Sanitat, José María Vergeles. Mèrida, Càceres i Badajoz, entre altres municipis, pateixen limitacions més severes que la resta de la comunitat. El 30 d'octubre, la Junta va aprovar reduccions d'aforaments al 25% a Mèrida en la majoria dels espais, i al 50% a Badajoz i Càceres, durant 14 dies.





Però Pierre ja no vol saber res de tot això. Vol acabar la seva ruta i, si fos possible, sortiria del país pel Marroc per no haver de tornar a creuar-lo. Arriba a Andalusia i pels controls s'adona que, a diferència d'Extremadura, sí que està confinada perimetralment. Ja no es planteja ni tan sols si té sentit. En el seu camí fins Cadis va passant per diferents tipus de restriccions, i és que 450 municipis de la comunitat estan confinats, la resta no.





Finalment arriba a Cadis i respira tranquil. Es pregunta si ha creuat un país o els regnes de taifes. Hi ha algun tipus de Govern que gestioni tot el territori?, es pregunta. Mira l'horari dels tocs de queda a cada comunitat i ho descarta. No hi pot haver vida intel·ligent capaç de dissenyar tal despropòsit. Abandona el camió i fuig al Marroc. No pot més.





Horari de el toc de queda per Comunitats:





Andalusia - De 23.00 a 6.00

Aragó - De 23.00 a 6.00

Astúries - De 23.00 a 6.00

Balears - De 0.00 a 6.00

Cantàbria - De 0.00 a 6.00

Castella-la Manxa - De 0.00 a 6.00

Castella i Lleó - De 22.00 a 6.00

Catalunya - De 22.00 a 6.00

Comunitat Valenciana - De 0.00 a 6.00

Extremadura - De 0.00 a 6.00

Galícia - De 23.00 a 6.00

La Rioja - De 23.00 a 6.00

Madrid - De 0.00 a 6.00

Múrcia - De 23.00 a 6.00

Navarra - De 23.00 a 6.00

País Basc - De 23.00 a 6.00