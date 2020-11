Simón demana que, abans de parlar de confinament, es doni marge a les mesures per veure si són eficaces

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha demanat "donar marge" a les noves mesures contemplades en l'estat d'alarma aprovat la setmana passada per comprovar si és eficaç en el control del gran alça els contagis de Covid-19, amb l'objectiu d'evitar el confinament domiciliari.













En roda de premsa aquest dimarts, l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat no ha descartat anar a un confinament dur, però ha instat a ser "mesurat". "Descarta mai es va a descartar cap mesura, però hem de ser mesurats. No podem posar totes les mesures quan la situació no ho requereix. Hem de donar la capacitat a les mesures per mostrar la seva efectivitat o no", ha assenyalat.





Simón ha reconegut que hi ha moltes comunitats autònomes amb UCI que es troben "molt al límit", però ha puntualitzat que "les característiques dels casos són diferents" a les de març i abril. "Ara mateix, la gran majoria no ha hagut de suspendre una gran part de l'activitat programada dels hospitals. Des del punt de vista assistencial, la situació comença a ser crítica, però no estem en una equivalent a la de març i abril" , ha argumentat.





Sobre la qüestió, ha insistit a "donar marge a l sistema sanitari per mostrar una certa elasticitat". "Ara mateix no crec que sigui el moment adequat (d'un confinament domiciliari). Podem encara donar-nos un marge per prendre aquesta decisió", ha reiterat, apuntant que "el primer pas" és "donar marge a totes les mesures i, a partir d'aquí, prendre les decisions ".





El epidemiòleg ha ressaltat que es necessita temps per avaluar les restriccions, en línia amb el manifestat ahir pel ministre de Sanitat, Salvador Illa. "Això no és una carrera a veure qui implementa més mesures, sinó de trobar un punt intermedi, posant per davant la salut de la població", ha argumentat.





L'expert ha advertit que l'increment de nombre de casos "generarà una situació complicada" a la pressió hospitalària. En aquest punt, ha informat que algunes CCAA es troben ja per sobre del 40 per cent d'ocupació i que la incidència acumulada en 14 dies en el conjunt d'Espanya és "molt alta", amb 527 casos per 100.000 habitants, el que col·loca al nostre país en el lloc número 16 a nivell europeu.





Davant aquestes dades, Simón ha alertat que els morts van a seguir augmentant "encara que s'aconseguís controlar la transmissió" en els pròxims dies, ja que passen uns 7 dies entre l'inici de la pujada de casos i la seva translació al nombre de morts: "els morts s'observen sempre una setmana després que les dades comencin a acumular".





Finalment, pel que fa a la davallada de nous casos a la Comunitat de Madrid en les últimes setmanes, Simón ha assegurat que es deu a l'ús de test d'antígens que permet aïllar els casos estrets de forma més ràpida, així com "a les mesures de contenció que s'han aplicat ", com el confinament perimetral o per zones bàsiques de salut (ZBS). "A Madrid hi ha menys transmissió. Les mesures han tingut efecte", ha celebrat.