Estat Islàmic reivindica l'autoria de l'atemptat a Viena

El grup gihadista Estat Islàmic ha reclamat aquest dimarts l'autoria de l'atemptat perpetrat a última hora del dilluns a la capital d'Àustria, Viena, que es va saldar amb la mort d'almenys quatre persones i més de 20 ferits.













En un comunicat publicat pels seus canals de propaganda, el grup terrorista ha indicat que l'atac va ser executat "per un soldat del califat" i ha agregat que es va saldar amb "30 croats morts i ferits".





Així mateix, ha identificat a l'atacant com Abú Dujana al Albani i ha indicat que l'home va emprar un arma automàtica, una pistola i un ganivet per perpetrar l'atemptat.





El ministre de l'Interior d'Àustria, Karl Nehammer, ha assenyalat en roda de premsa que l'atacant va morir tirotejat per les forces de seguretat i ha detallat que era "un simpatitzant d'Estat Islàmic". A més, ha indicat que no hi ha senyals que apuntin a la participació de més persones en l'atemptat, però les autoritats no poden descartar aquesta hipòtesi de moment.





Les autoritats han assenyalat que l'atacant ha estat identificat com Kujtim F., un jove de 20 anys originari de Macedònia del Nord i que també tenia la nacionalitat austríaca.





L'home va ser condemnat a la fi d'abril de 2019 per pertinença a una organització terrorista després d'haver estat detingut per tractar de viatjar a Síria per unir-se a Estat Islàmic i va ser posat en llibertat condicional a principis de desembre d'aquest any, segons ha informat el diari 'Kronen'. D'acord amb aquest periòdic, Kujtim F. havia jurat lleialtat al nou líder d'Estat Islàmic poc abans de cometre l'atemptat.