Calvet rebutja la pròrroga dels peatges de l'AP-7 i l'AP-2 i demana al Govern central no autoritzar-la

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha rebutjat aquest dimarts la pròrroga dels peatges de l'AP-7 i l'AP-2 perquè considera que "no es donen les condicions perquè Abertis" la sol·liciti.









"Jo he parlat amb el ministre en persona sobre aquest tema perquè no s'autoritzi aquesta pròrroga, per curta que sigui", ha explicat en una entrevista al canal 324.





Ha dit que la Generalitat aposta per gestionar aquestes vies a través del sistema de 'Eurovinyeta', un projecte que "hauria de rebre fons europeus" i que s'ajusta als objectius de sostenibilitat mediambiental de la Unió Europea (UE).





PRIMÀRIES DE JXCAT





Sobre les primàries de JxCat, Calvet ha dit que segueix determinat a presentar-se i que ho anunciarà formalment un cop s'aprovi el reglament que regula el procés.





Preguntat per si l'expresident de la Generalitat i líder del partit JxCat, Carles Puigdemont, pot ser candidat, ha dit que "si ell es vol presentar, utilitzarà aquest mecanisme", i sobre una possible candidatura del conseller Ramon Tremosa --que no milita en JxCat-- ha confiat que hi haurà una forma que pugui concórrer a les primàries si ell vol, tot i que sigui independent.