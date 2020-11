L'Ibex 35 s'enfonsa un 2,3% en l'obertura després de la incertesa als Estats Units

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'aquest dimecres amb una caiguda del 2,3%, el que ha portat a situar-se als 6.595 punts a les 9.01 hores, en una jornada marcada per l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'emprendre accions legals pel recompte electoral als Estats Units.



Trump ha assegurat que ha "guanyat" les eleccions presidencials nord-americanes, al temps que ha denunciat que s'ha produït "un important frau" en els comicis i que es planteja recórrer els resultats davant el Tribunal Suprem, el que es tradueix en una major inestabilitat en els mercats.



"Francament hem guanyat les eleccions", ha assegurat el president nord-americà, en una compareixença davant la premsa quan encara no s'ha tancat el recompte en la majoria dels estats frontissa, els territoris en què finalment es decideix la victòria en el Col·legi Electoral , que tria en última instància el guanyador de les presidencials.



Al marge del recompte ajustat a les eleccions presidencials als Estats Units i l'anunci de Trump d'emprendre una batalla legal, la incertesa continua marcant la jornada a causa de l'impacte de la segona onada del Covid-19, amb augment de contagis i noves restriccions en diferents països d'Europa, entre ells Espanya.



D'aquesta manera, després d'avançar ahir un 2,5%, el selectiu madrileny iniciava la sessió per sota de la cota psicològica dels 6.600 punts, amb pràcticament tots els valors en vermell, excepte Cellnex Telecom que pujava un 2% després de presentar els seus comptes .



En els primers compassos de la sessió d'aquest dimecres, els majors descensos se'ls anotaven Sabadell (-5,6%), BBVA (-5,4%), Santander (-4,3%), Bankinter (-4,3 %), Caixabank (-4%), Meliá Hotels Intenartional (-4%), Mapfre (-3,2%), Repsol (-3,1%) i Bankia (-3,1%).



La resta de places europees cotitzaven amb descensos de l'1% per a Frankfurt i París i de l'0,6% per a Londres.



En aquest escenari, el barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cotitzava a 37 dòlars a les 9.01 hores, després de caure un 0,2%, mentre que el cru Brent, de referència per a Europa, marcava un preu de 39 dòlars, sense variacions.



Per la seva banda, la prima de risc espanyola avançava fins a 75 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,092%, mentre que la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1660 'bitllets verds'.