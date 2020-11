Geòrgia, Carolina del Nord i Michigan, les claus per al resultat als EUA

Malgrat els retards, els resultats de les urnes als Estats Units comencen a tenir forma i ja es pot saber quins seran els estats clau per a resoldre el duel. La nit electoral va començar amb molt bones notícies per a Donald Trump, que va aconseguir conquistar l'anhelada Florida, però al llarg de la nit el republicà s'ha anat desinflant.





Biden ha aconseguit la victòria en estats clau per a Trump com Arizona, i des de fa pocs minuts encapçala l'escrutini a Wisconsin, un altre dels territoris més importants per a aconseguir la victòria. Si el demòcrata aconsegueix conservar aquest estat (que és el més probable) la lluita passarà a Geòrgia i Carolina del Nord.





En tots dos estats lidera l'escrutini Donald Trump per un estret marge. No obstant això, tots dos estats han començat comptant els vots dels pobles i ciutats més petits, deixant les ciutats més grans, com Atlanta (Geòrgia) i Charlotte (Carolina del Nord) per al final. Les urbs més grans solen ser de majoria demòcrata, per la qual cosa *Biden té moltes possibilitats de donar la volta al resultat i finalment guanyar la carrera.





D'altra banda està Michigan, l'estat que va donar la victòria a Donald Trump en 2016. De moment, Trump lidera l'escrutini, però el seu marge cada vegada és més escarit. La majoria de mitjans estatunidencs pronostiquen que l'estat acabarà en mans de Biden.





Si totes les previsions fallen i no s'aconsegueix tenir un resultat clar en aquests estats, la batalla final passarà a Pennsilvània. Serà l'estat que més tard a fer el recompte, per la qual cosa la batalla es pot allargar uns quants dies.





TRUMP PROCLAMA LA SEVA VICTORIA





El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que ha "guanyat" les eleccions presidencials nord-americanes, al mateix temps que ha denunciat que s'ha produït "un important frau" en els comicis i que es planteja recórrer els resultats davant el Tribunal Suprem.













"Francament hem guanyat les eleccions", ha assegurat el president nord-americà, en una compareixença davant la premsa quan encara no s'ha tancat el recompte en la majoria dels estats frontissa, els territoris en els quals finalment es decideix la victòria en el Collegi Electoral, que tria en última instància el guanyador de les presidencials.





"Això és un frau al públic nord-americà", ha denunciat el mandatari nord-americà, després de destacar diverses de les seves victòries en diferents estats i després d'assegurar que després d'aquests triomfs el procés electoral s'ha parat. "És un moment molt trist", ha afirmat.





El mandatari nord-americà ha dit que, com ell ja havia vaticinat, haurà de recórrer els resultats davant el Tribunal Suprem i ha assegurat que "totes les votacions han d'acabar". "En el que a mi concerneix, nosaltres ja hem guanyat", ha proclamat.