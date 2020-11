Echenique censura que Trump segueixi l'estratègia de la ultradreta i prefereixi "pegar-li foc a la democràcia "

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha acusat el candidat republicà i actual president dels Estats Units, Donald Trump, d'utilitzar la "estratègia habitual en les ultradretes llatinoamericanes i europees" davant el recompte de el resultat electoral dels comicis presidencials .













"El que sí sabem és com es comporta la ultradreta quan creu que perdrà les eleccions: Prefereix pegar-li foc a la democràcia d'abandonar pacíficament el poder", ha lamentat en Twitter després de conèixer que Trump vol emprendre accions legals pel recompte electoral a Estats Units.





El candidat republicà ha assegurat que ha "guanyat" les eleccions presidencials nord-americanes, a el temps que ha denunciat que s'ha produït "un important frau" en els comicis i que es planteja recórrer els resultats davant el Tribunal Suprem, el que es tradueix en una major inestabilitat en els mercats.





Al respecte, Echenique ha subratllat que fa a la cita electoral que el resultat de les eleccions nord-americà no es coneixerà fins a aquesta tarda i "possiblement més enllà".





No obstant això i aprofitant que encara no hi ha resultats definitius, Trump s'ha proclamat "falsament guanyador" i "està demanant que no es comptin els vots per correu i amenaçant amb judicialitzar el recompte".





"POR" Al QUE PUGUI PASSAR SI TRUMP DESLEGITIMA EL RESULTAT





Tot això, segons ha dit, amb el "agreujant" que durant la seva legislatura i "a la calor del seu discurs d'odi, han florit les milícies d'ultradreta armades fins a les dents". "A alguna d'elles, Trump les ha donat suport públicament i fa por què poden fer si Trump deslegitima el resultat", ha expressat Echenique.





El parlamentari d'Unides Podem ha destacat que, en determinats estats, milions de persones han votat per correu, un "rècord històric de vot per correu als EUA" motivat per l'epidèmia del coronavirus.





En aquesta modalitat de sufragi, segons el parer d'Echenique, solen guanyar els demòcrates, el candidat és Joe Biden, i per això Trump "no vol que s'expliquin".





"Com el vot presencial s'explica primer i en el vot presencial guanyen els republicans, en aquests estats sembla que Trump guanyarà, però perfectament podria passar que, a l'comptar els vots per correu, el resultat es doni la volta i guanyi Biden" , ha conclòs el portaveu de Unides Podem.