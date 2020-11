L'atur puja a l'octubre en 49.558 persones, la menor pujada en aquest mes des de 2016

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 49.558 desocupats a l'octubre (+ 1,3%), el seu menor pujada en aquest mes des de l'any 2016, quan es va incrementar en 44.685 persones.













Comptant amb aquesta dada, la d'octubre d'aquest any seria la segona pujada més l'atur en un mes d'octubre des de 2007, segons dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.





Amb aquest repunt de la desocupació, el volum total d'aturats ha arribat a l'acabar octubre la xifra de 3.826.043 aturats.





D'acord amb la sèrie històrica, que arrenca l'any 1996, l'atur ha pujat en tots els mesos d'octubre. El seu major alça en aquest mes es va registrar el 2008, quan va pujar a més de 192.000 persones. L'any passat, l'atur va augmentar a l'octubre gairebé el doble del que ho ha fet aquest any.





La dada d'atur d'octubre, a l'igual que va passar en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va baixar a l'octubre en 46.014 persones. L'atur només va disminuir a l'octubre a la construcció, on va baixar en 365 persones (-0,1%), i va pujar en la resta de sectors, especialment en els serveis, amb 30.624 desocupats més (+ 1,1%).





Treball ha informat a més que la despesa en prestacions es va situar al setembre en 2.606 milions d'euros, un 53% menys que el desemborsament que es va realitzar al maig (5.508.000 d'euros), quan es va assolir el màxim.





La despesa en prestacions derivades d'ERTO arriba als 12.000 milions d'euros des de març fins al 30 de setembre.