S'inicien els primers projectes amb SARS-CoV-2 amb miniòrgans humans dissenyats al laboratori

En recerca, per obtenir resultats aplicables als éssers humans, cal que els models usats siguin el més semblant possible a nosaltres. Ara, investigadors d'IrsiCaixa -centre impulsat conjuntament per la Fundació "la Caixa" i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) -un centre mixt de la Universitat Pompeu Fabra i el Consell Superior d' investigacions Científiques (CSIC) - inicien un projecte amb organoides de pulmó i cervell, miniòrgans dissenyats al laboratori, que permetran simular una infecció pel SARS-CoV-2 el més real possible. L'estudi es durà a terme amb virus SARS-CoV-2 obtinguts directament de pacients, una alternativa que substitueix als virus artificials -modificados per evitar la seva replicación- àmpliament usats al laboratori i que reflecteix millor la realitat de la infecció. Aquesta estratègia és possible gràcies a les instal·lacions de l'CMCiB -centre de l'IGTP-, que compta amb unes instal·lacions de nivell de contenció biològica 3 (NCB3), que recentment ha adequat per equipar i oferir les estrictes condicions de bioseguretat complementàries per treballar amb SARS- COV-2 de pacients. Això posiciona a l'CMCiB com el segon centre de Catalunya on es treballa amb "virus reals" de SARS-CoV-2 i és un servei valuós que permet iniciar nous projectes al Campus Can Ruti encarats a cercar diagnòstics i tractaments contra la COVID-19 . L'objectiu final és estudiar com aquest virus afecta els òrgans humans i l'efectivitat de diversos fàrmacs per frenar la infecció. Això es podrà dur a la pràctica gràcies a l'ús d'Intel·ligència Artificial (IA), que permetrà determinar el grau d'afectació dels miniòrgans per infecció i el paper dels fàrmacs en cada cas.













"El SARS-CoV-2 és un virus de transmissió aèria, per això ha estat necessari adaptar les instal·lacions de nivell de bioseguretat a aquestes particularitats i oferir la formació adequada a personal investigador que vingui a desenvolupar projectes, però era necessari. Ara, no només podem estudiar millor com es desenvolupa la infecció real, sinó que estem preparats per treballar amb altres virus similars ", explica el director de l'CMCiB i president de el Comitè de Bioseguretat de l'IGTP, el Dr. Pere-Joan Cardona. "Disposar d'aquests recursos al Campus Can Ruti ens permet realitzar projectes més ambiciosos en l'àmbit de les malalties infeccioses. El fet de dur a terme l'estudi en organoides també farà que els resultats siguin el més semblant possible als quals es podrien obtenir en humans, i això és essencial ", afegeix l'investigador ICREA a IrsiCaixa, el Dr. Javier Martínez-Picat. Els organoides, ja utilitzats prèviament en investigació, són miniòrgans amb una mida de pocs mil·límetres. En general, aquests es generen a partir de cèl·lules mare que tenen el potencial de formar qualsevol òrgan humà. En aquest cas, es convertiran en pulmó i cervell.





LABORATORI PER A RECERCA DE MALALTIES INFECCIOSES





Els laboratoris de nivell 3 de contenció biològica (NCB3) estan adaptats perquè el personal

investigador pugui treballar amb certs agents biològics que causen malalties

infeccioses en l'ésser humà, especialment amb major risc de difusió d'aerosols, com

la SARS-CoV -2. L'espai NCB3 de l'CMCiB, que ja acollia estudis -centrats principalment

en sida i tuberculosi-, ara ha fet un pas més per adaptar les instal·lacions i poder

treballar amb virus actius de SARS-CoV-2, per exemple, incorporant respiradors autònoms a l'

vestuari dels investigadors.





"El CMCiB entra en funcionament el 2018 com a centre referent en medicina comparativa,

amb espais d'investigació preparats per a tres nivells diferents de contenció biològica ",

explica la directora Tècnica de l'CMCiB, Sara Capdevila. "Però, sobretot, és un centre dedicat

a potenciar i desenvolupar els mètodes alternatius a la investigació amb models animals,

com la Bioimatge i els models computacionals, seguint una política de 3R: reemplaçar,

reduir i refinar ", puntualitza. El programa d'3R al CMCiB compta amb el suport de la

Fundació "la Caixa", per dotar el centre dels recursos necessaris que permetin el canvi i

la consolidació dels models de recerca alternatius.





Ubicat a la part més alta de l'Campus Can Ruti, campus de salut i investigació de

excel·lència, el CMCiB dóna servei a altres projectes en què també s'utilitzen virus SARS-CoV2 replicatius.





La part dedicada a la investigació en malalties infeccioses (NCB3) també acull

projectes dedicats a altres patologies de transmissió aèria, com la tuberculosi. "Des

nostre grup estem treballant en diferents models cel·lulars in vitro, per estudiar el

impacte de factors externs en la resposta immunitària de l'patogen. En aquest sentit, les

instal·lacions de l'CMCiB ens facilitaran el pas a models animals o models alternatius ",

explica el cap del grup de recerca d'Innovació i Diagnòstic de la Tuberculosi al

IGTP, el Dr. José Domínguez.





ELS ORGANOIDES COM A MODEL HUMÀ DE RECERCA





Seguint el concepte de les 3R, els organoides permeten avançar en la investigació i es presenten com a models alternatius per fer front als diferents reptes biomèdics. És a dir, permeten reemplaçar els models animals que s'haurien utilitzat per desenvolupar els estudis. El projecte que inicien els investigadors d'IrsiCaixa i l'IBE es centrarà en generar minipulmones i minicerebros al laboratori a partir de cèl·lules mare. Aquests miniòrgans sans seran infectats pel SARS-CoV-2 i s'avaluarà el seu grau de deteriorament. Prèviament, se'ls haurà administrat fàrmacs potencialment efectius contra el virus i es farà un seguiment per valorar si aquests fàrmacs han pogut evitar la replicació de virus. "Analitzarem l'efecte de la infecció en cèl·lules humanes mitjançant tècniques moleculars. A més, utilitzarem fotografies microscòpiques dels organoides en cada fase del procés d'infecció, les quals utilitzarem per monitoritzar l'evolució de la infecció mitjançant un algoritme d'Intel·ligència Artificial dissenyat en col·laboració amb el Dr. Lao de l'CNAG-CRG. Així, aquest sistema reconeixerà patrons d'infecció i podrem valorar ràpidament quins són els fàrmacs que estan funcionant millor ", avança la Dra. Sandra Acosta, investigadora a càrrec de el projecte a l'Institut de Biologia Evolutiva ( IBE).





Dur a terme aquest projecte col·laboratiu permetrà al personal investigador descriure millor el

funcionament de la SARS-CoV-2 en el cos humà, concretament en el teixit cerebral i

pulmonar. Detallar el procés que segueix el virus a l'hora d'infectar aquests òrgans humans és

clau per poder dissenyar vacunes més efectives i trobar tractaments eficaços contra el

SARS-CoV-2.