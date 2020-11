Aragonès diu que les restriccions es flexibilitzaran "de manera molt progressiva"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que les restriccions pel coronavirus es començaran a aixecar quan les dades de l'evolució de la pandèmia ho indiquin, però ha avisat que la desescalada es farà "de manera molt progressiva" .









En la seva compareixença davant del ple de Parlament sobre la gestió de la segona onada del Covid-19, ha defensat que la flexibilització de les mesures sigui progressiva perquè l'experiència de la primera onada mostra que "les desescalades ràpides no donen un resultat òptim, poden donar un miratge a curt termini però no donen fortalesa a mitjà i llarg termini ", cosa que veu necessari fins que hi hagi vacuna.





Aragonès ha apuntat que la flexibilització de les restriccions podrà començar quan es compleixin tres objectius: baixar la ràtio de transmissió inferior a 1 --aquest mateix dimecres ha estat el primer dia en què s'aconsegueix aquesta xifra en la segona onada--; tenir menys de 1.000 casos positius diaris, perquè són els que són "gestionables" pel sistema sanitari; i que hi hagi un màxim de 300 llits d'UCI ocupades per malalts de coronavirus.





"Si aconseguim aquests indicadors d'estabilitat ens permetrà afrontar la recuperació de la vida social i econòmica en tants àmbits de la vida social i col·lectiva", ha dit.





Ha reivindicat que les mesures aplicades pel Govern estan funcionant i que s'està iniciant un incipient canvi de tendència que insisteix que cal consolidar: "Ara necessitem persistència, paciència i continuar amb el compromís per alleujar la pressió sobre el sistema sanitari".





Així, confia que en les pròximes setmanes es pugui començar a estabilitzar aquesta millora de la situació de la pandèmia, i per això ha cridat a mantenir l'aturada social: "Tots a casa, tancats a casa i Protegim a casa, excepte per anar a la feina, a l'escola o per a les obligacions legals o comercials que calgui. Només amb la participació i col·laboració de tots podrem sortir d'aquesta situació ".





CRISI ECONÒMICA I SOCIAL





Aragonès ha dit que "la crisi econòmica i social és cada vegada més dura", ha reiterat el compromís d'invertir els recursos necessaris per afrontar-ho i ha afegit que en l'últim mes han mort a Catalunya 800 persones per coronavirus: "Aquesta xifra sota cap concepte la podem normalitzar. la tragèdia no la podem normalitzar ".





"Això és l'únic que no podrem recuperar. Per tant, ens hem de centrar en preservar allò que, si ho perdem, no podrem recuperar. Per això, la vida és el primer que hem de salvar" perquè després es pugui recuperar l'activitat social, pel que ha demanat a la ciutadania perseverar en el seu compromís amb les mesures restrictives.





També ha apostat per implementar un pla d'acció emocional per acompanyar a la ciutadania, ja que considera que la salut mental és un dels reptes davant la pandèmia, i s'ha dirigit a Govern per exigir-li que "faci la seva part" i respongui a les demandes econòmiques que fa la Generalitat per lluitar contra la crisi.





A més, Aragonès destacat que el Govern s'ha compromès a retre comptes davant del Parlament sobre la gestió de la pandèmia i ha dit que han de corregir la "polifonia o l'amplificació d'especulacions que només ajuden a generar més incertesa", després polèmiques dels últims dies entre membres de l'executiu català sobre algunes mesures.