Iberdrola inicia la instal·lació de l'aerogenerador terrestre més potent d'Espanya

Iberdrola ha començat la instal·lació dels aerogeneradors terrestres més potents i grans d'Espanya, al Complex eòlic Herrera de 63 MW de capacitat, a Castella i Lleó. Els aerogeneradors tenen una potència unitària de 4,5 MW, gairebé set vegades superior a la dels primers aerogeneradors instal·lats al nostre país fa més de dues dècades.









El Complex Herrera, de 63 MW de potència instada, estarà integrat per tres parcs -La Huesa, Valdesantos i Orbaneja- i un total de 14 aerogeneradors SG 4.5-145, amb pales de 70 metres de longitud i un diàmetre de 145 m. -tres vegades més gran que el dels primers aerogeneradores-, que fa que la seva altura total dupliqui a la de la Catedral de Burgos.





Iberdrola destinarà 70 milions d'euros d'inversió a la promoció del complex eòlic, que està contribuint ja a dinamitzar el teixit industrial de la regió. El seu desenvolupament permetrà la generació d'ocupació per a prop de 800 persones i la pràctica totalitat dels treballs en camp i obra civil són realitzats per empreses locals, com l'empresa burgalesa de construcció Copsa. A més, la majoria dels components d'aquests aerogeneradors es fabriquen a Espanya: les multiplicadores, a Burgos; les nacelles, a Sòria, i els generadors, a Cantàbria.





La dimensió d'aquests components està fent de la seva construcció un procés complex, amb fins a prop de 100 transports diaris de fins a 76 metres de longitud amb diferents materials i grues de 180 metres d'altura per l'hissat de components que superen en alguns casos les 155 tones .





Els parcs Orbaneja i La Huesa s'estan construint en els municipis de Isar, les Quintanillas, Rabé de les Calçades i Estepar: el primer d'ells estarà integrat per set aerogeneradors, fins a un total de 31,5 MW de potència instal·lada; mentre que el segon comptarà amb quatre turbines que sumaran 18 MW. Valdesantos s'està aixecant en Estepar i tindrà tres aerogeneradors amb una capacitat instal·lada total de 13,5 MW.





El Complex Herrera estarà operatiu el 2021 i, llavors, generarà energia per a abastir a una població equivalent de 60.000 llars a l'any, a el temps que evita l'emissió a l'atmosfera de 50.000 t CO2 / any.





APOSTA VERDA PER CASTELLA I LLEÓ





Iberdrola segueix avançant en la seva aposta per les energies netes a Espanya, incorporant tecnologies d'avantguarda per proporcionar més competitivitat i sostenibilitat als seus projectes renovables.





Amb aquest projecte, la companyia reforça la seva aposta per Castella i Lleó i el seu lideratge en energies renovables a la regió, on opera ja més de 5.100 MW -de ells, 1.500 MW són eòlics-, situant-la com la comunitat autònoma amb més megawatts 'verds 'instal·lats per la companyia.





Al costat del Complex Herrera, Iberdrola promou també a Burgos el complex eòlic Buniel, en col·laboració amb Caixa Rural de Soria, i el parc Valdemoro, amb un total de 164 MW, que el converteixen en un dels més grans de Castella i Lleó. L'any passat va posar en operació el complex eòlic BaCa (Ballestas i Casetona), de 69,3 MW, i avança en la tramitació dels seus primers projectes fotovoltaics a la regió, que sumen més de 400 MW.





Iberdrola va anunciar fa uns mesos que promourà a la comunitat en els pròxims anys més de 1.800 MW en projectes renovables -eólics i fotovoltaics-, per als quals destinarà inversions de més de 1.300 milions d'euros. Aquest volum de recursos dinamitzarà el teixit industrial i generarà ocupació per a 18.000 persones, atenent les estimacions establertes en el PNIEC.