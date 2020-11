Els Franco accepten lliurar el Pazo de Meirás a l'Estat "provisionalment"

La família Franco accepta lliurar "provisionalment" al Pazo de Meirás a l'Estat mentre no es resolgui el recurs que han presentat contra la sentència del Jutjat de Primera Instància nombre un de la Corunya que els va condemnar a la seva devolució.









Així consta en un escrit dirigit al jutjat després que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, anunciés que el Govern sol·licitaria l'execució provisional de la sentència.





En aquesta compareixença, el ministre no va concretar l'ús que es donaria a l'immoble, però ha incidit que "el veritablement important és que sigui l'Estat el que tingui la gestió, i no la Fundació Francisco Franco". "Una qüestió que reclama tota la ciutadania", ha postil·lat.





Ara, en el seu escrit, els hereus del dictador sostenen que han tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, que l'Administració General de l'Estat "ha donat instruccions al seu direcció lletrada en les presents actuacions perquè sol·liciti l'execució provisional de la sentència ".





Sobre aquesta decisió, avancen que no tenen intenció d'oposar-se "a aquest sol·licitud", a el temps que mostren la seva disposició al fet que "amb caràcter provisional", i a l'espera de com es resolgui el seu recurs, "complir voluntàriament l'obligació de lliurament al seu càrrec declarada en la sentència ", afegeixen sobre l'immoble en un escrit amb data d'aquest dimarts passat, dia 3.





DECISIÓ





La sentència, dictada el 2 de setembre per la magistrada Marta Canals, va declarar la nul·litat de la donació efectuada en 1938 de "la finca anomenada Torres o Pazo de Meirás a l'autoproclamat cap de l'Estat, Francisco Franco Bahamonde, per no tindre el requisit essencial de forma ".





A més, va condemnar la família Franco a la seva devolució sense ser indemnitzada per les despeses en què aquesta part va al·legar haver incorregut per al manteniment de la propietat. Després de la decisió, els Franco van presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de La Corunya que encara està pendent de resolució.