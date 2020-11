SCC exigeix a Govern "que no consagri la imposició monolingüe" amb la nova Llei d'Educació

Societat Civil Catalana (SCC) ha exigit a el Govern "que no consagri la imposició monolingüe en l'educació catalana", en referència a la reforma de la llei educativa, la nova Llei d'Educació (Lomloe), que preveu l'eliminació del castellà com a llengua vehicular.





L'entitat ha demanat aquest dimecres en un comunicat "posar fi a una política lingüística a l'escola injusta, discriminatòria i contrària als principis pedagògics de la Unesco".





Per SCC, és la "consagració en la legislació de les tesis que ha defensat el nacionalisme català i ERC en els últims anys" i ha afegit textualment que implica una humiliació inacceptable per a milions de catalans, així com un cop per al moviment en defensa dels drets civils dels castellanoparlants.