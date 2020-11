El tractament amb estatines podria reduir fins a un 25% la mortalitat per covid-19

El tractament amb estatines podria reduir la mortalitat per Covid-19 entre un 22 i un 25 per cent, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors del CIBERDEM a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i l'Institut de investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), dirigits pel cap de grup Lluís Masana.













Un dels tractaments que han estat objecte de debat sobre el seu paper en l'evolució de la covid-19 ha estat el de les estatines. Aquest fàrmac, que ajuda a reduir el colesterol a la sang i s'utilitza per prevenir malalties cardiovasculars, el pren actualment una de cada quatre persones, i és el medicament més utilitzat per la població general.





L'estudi, que s'ha dut a terme a través de la Xarxa de les Unitat de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya (xula), va recollir informació de 2.159 pacients infectats per SARS-CoV-2 de 19 hospitals de Catalunya durant la primera onada de la pandèmia, des de març fins al maig.





Els investigadors, els resultats han estat publicat al 'European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy', van valorar unes cent variables clíniques per pacient com ara edat, sexe, malalties prèvies, nivells de colesterol, evolució de la malaltia o tractaments utilitzats per a la covid- 19.





A més, es van comparar les dades de mortalitat d'aquells pacients que seguien un tractament amb estatines amb els dels que no les prenien, i també es va valorar quin efecte tenia retirar les estatines o no fer-ho en el moment de l'ingrés.





"En la nostra comparació ajustem els grups perquè fossin comparables pel que fa a edat, sexe o presència de malalties prèvies", ha detallat Masana, que ha coordinat l'estudi des de la Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV, que forma part del CIBERDEM.





En concret, el percentatge de pacients que va morir en el grup que no rebia tractament amb estatines va ser del 25,4 per cent, i d'un 19,8 per cent entre els que prenien el fàrmac, és a dir, un 22 per cent menys. "Les dades indiquen que amb el tractament amb estatines s'evitava una de cada cinc morts", ha assenyalat Masana.





A més, si el tractament amb aquest medicament es mantenia durant el període d'hospitalització, el percentatge de mortalitat es reduïa fins al 25 per cent, evitant així una de cada quatre morts.





"Així doncs, no només es demostra que el tractament amb estatines no empitjora el curs de la Covid-19, sinó que redueix significativament la mortalitat dels pacients", ha postil·lat Masana.





Finalment, l'investigador ha assenyalat que a més de la mortalitat directa per la infecció, la malaltia pot produir un increment de complicacions i, fins i tot mortalitat a causa d'aquesta manca de seguiment terapèutic i de controls mèdics sobre la medicació habitual.





"En el cas de les estatines, vam demostrar que en cap cas es pot utilitzar la por a la pandèmia per justificar la suspensió de l'tractament", ha tancat.