Mercadona dóna més de 7.000 biberons i tetines per a nadons al banc de productes no alimentaris La Nau

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva avui l’entrega de més de 7.000 biberons i tetines per a nadons a l’Associació Cívica La Nau, banc de productes no alimentaris ubicat a Cornellà de Llobregat.













La nova donació, feta avui, forma part de les que la companyia està duent a terme, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques de Catalunya com ara els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, la Creu Roja o l’Associació Cívica La Nau, entre d’altres.





En total, durant els deu primers mesos de l’any, Mercadona ha lliurat més de 2.000 tones (concretament 2.067.000 quilos) de productes de primera necessitat a les entitats esmentades.





Pel que fa als aliments, les donacions engloben tant productes secs com frescos, com ara llet, llegums, pasta, carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làcties, pa de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats, entre d’altres. Pel que fa a articles d’higiene personal i parament infantil, ens destaquen xampús i desodorants així com xumets, mossegadors, biberons i tetines.





En aquest sentit, Emília Català, gerent de l’Associació Cívica La Nau, banc de productes no alimentaris, ha afirmat que “aquesta nova donació se suma a la realitzada el passat mes de juny quan Mercadona ja ens va lliurar prop de 16.000 articles d’higiene personal; som molt conscients de l’esforç que comporta a les empreses aquest tipus de collaboració, per això volem agrair la tasca que estan duent a terme i que n’és un exemple de la responsabilitat social de la companyia”. “La nostra entitat -ha afegit- es va crear amb el propòsit de servir de pont entre les empreses socialment responsables i les entitats i organitzacions que atenen als collectius mes vulnerables del nostre entorn. El nostre objectiu principal és la lluita contra la pobresa de les persones que viuen a prop nostre i ajudar-les per què puguin dur una vida més digna”.





Per la seva banda, Santi Mont, director de Relacions Externes de Mercadona a Barcelona Nord, ha agraït “la tasca que estan duent a terme les entitats socials com ara l’Associació Cívica La Nau” i ha assenyalat que “Mercadona respon així a la crida feta per les entitats i reforça les donacions amb l’objectiu d’ajudar a palliar, en la mesura del possible, les demandes dels collectius més desfavorits. Això representa per a la companyia un esforç i, a la vegada, la satisfacció de dur a terme els nostres objectius de solidaritat i responsabilitat social”.