Domus VI gestionarà la meitat del Servei d'Atenció Domiciliària barceloní malgrat la seva mala praxi assistencial

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la Taula de Tercer Sector Sòcia li la Confederació d'empreses de l'Tercer sector han criticat l'adjudicació, de la meitat de el servei d'atenció domiciliària a l'empresa Servisar, filial de Domus VI, que en Espanya gestiona de 25.000 places en 198 residències i centres d'atenció diürna i centres privats. I hi ha motius per a la protesta perquè dues de les zones, de les quatre en què està dividida la ciutat, han estat guanyades en primera instància per Servisar , una empresa filial del grup Domus VI.









"El resultat del concurs d'adjudicació del servei d'atenció domiciliària de Barcelona ens omple de preocupació" han afirmat des de la FAVB.





UNA EMPRESA AMB UN LLARG HISTORIAL DE MALA PRAXI ASSISTENCIAL





El registre mercantil revela que, Servisar, és part de la multinacional a través d'un complex entramat que acaba, finalment, al forat fiscal de l'illa de Jersey .





Servisar Serveis Socials és propietat de l'empresa barcelonina SAR Residència i Assistencial, que al seu torn té per administrador únic de la també barcelonina Sarquavitae Serveis a la Dependència, que al seu torn té per administrador únic a la madrilenya Geriavi.





Geriavi té origen a Galícia, on va operar durant anys els asils que al seu dia van construir les 'Caixes' gallegues sota el nom de Geriatros. En 2017 el fons d'inversors britànic ICG va prendre el control de HomeVi SAS , l'empresa francesa propietària de la marca DomusVi , qui va comprar a Geriatros però va deixar al capdavant de la gestió a la gallega, Josefina Fernández, que encara continua com a consellera i rostre públic d'un enorme conglomerat empresarial a Espanya.





Segons la informació publicada per DomusVI Espanya, dóna feina a més de 20.000 treballadors, i gestiona 25.600 places de residències en gairebé 200 asils. Tot i que el principal client d'aquests centres són administracions públiques, que li adjudiquen la gestió dels centres o els concerten places, al menys una part de l'benefici empresarial acaba a l'illa de Jersey.





A través d'una complexa xarxa d'empreses a Holanda, Anglaterra el propietari final de l'conglomerat és ICG Europe Fund VI (No1) Limited partenership, domiciliat en aquest nínxol fiscal, segons va descriure infoLibre, i part de l'Intermediate Capital Group, un fons d'inversions britànic .









Jersey no és un paradís fiscal. La UE el va treure de la seva llista oficial de paradisos fiscals el 2015 perquè ara sí que és transparent sobre la propietat de les empreses. Amb tot, opera com el que els experts anomenen un "forat negre fiscal", per les seves baixíssims impostos. Per exemple, no existeix impost de societats.





Res de l'estructura empresarial descrita és, en principi, il·legal. Amb tot, la Federació Galega d'Usuaris i Residències REDE va denunciar l'entramat aquest estiu davant de l'Agència Tributària per un presumpte delicte de frau fiscal que superaria el mig milió d'euros anual.





En tot cas, políticament és qüestionable que les administracions públiques espanyoles confiïn cosa tan delicada com la gestió de serivicios socials a una multinacional amb ànim de lucre que a la fi treu els beneficis de país cap a un territori sense gairebé pressió fiscal.





Un altre aspecte polèmic del grup és la qualitat de la seva tasca com a gestor de residències, posada en qüestió sobretot arran de la crisi del Covid-19. A Galícia, per exemple, de les vuit residències que la Xunta es va veure forçada a intervenir fins ara, quatre són gestionades pel grup: Domus VI Aldán (Cangas), Domus VI Barreiro (Vigo), Domus VI Lugo (Outeiro de Rei) i la setmana passada Domus VI Ribadumia . En les tres primeres hi va haver més de 100 contagis i en l'última van ja 59.





La de Cangas i la de Vigo van ser intervingudes a la primera onada, quan la virulència del Covid-19 va sorprendre a gairebé tota la societat. Amb tot, els asils de Lugo i Ribadumia van ser intervinguts durant la segona onada, quan els gestors de residències ja no podien al·legar desconèixer el perill de la pandèmia.





A més, hi ha denúncies sobre la qualitat de l'servei a les residències de DomusVi prèvies a l'arribada de l'coronavirus. En el cas de Ribadumia, les treballadores van denunciar manca de personal ja al gener i van denunciar condicions d'esclavisme" .





La Xunta de Galícia va obrir un expedient per falta de personal a Domus VI aquest estiu per falta de personal, precisament, a la residència de Domus VI. El Govern Gallego no ha confirmat cap sanció, al·legant que l'empresa està a temps de recórrer.





Però la seva gestió de les residències enmig de la pandèmia no només ha estat qüestionada a Galícia ha estat molt qüestionada per haver de ser intervingudes per diferents governs autonòmics: Galícia, País Valencià (Alcoi), Madrid (Alcalá d'Henares) i a Catalunya ( Can Amell de Premià de Mar), i 11 més han tingut greus problemes en diferents comunitats. Amb aquests antecedents, resulta incomprensible que aquesta empresa hagi pogut guanyar un concurs per cobrir un servei tan essencial com el d'atenció domiciliària d'una ciutat tan important com Barcelona.





Les entitats qüestionen que s'hagi adjudicat el contracte, i el segon més gran que convoca el consistori, a una empresa mercantil i han alertat dels antecedents (fins i tot amb multes) de mala gestió en residències geriàtriques de la signatura.





A Catalunya, l'abril passat la Generalitat va intervenir la residència Ca n'Amell de Premià (Maresme) després de registrar 24 morts, que van arribar a ser 84. A més, les entitats, assenyalen que pertany a un fons d'inversió que té filials a l'illa de Jersei.





UNA MICA HA FALLAT EN EL CONCURS D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI





Qui no veuen amb bons ulls la recent concessió de el servei d'atenció domiciliària de Barcelona a una filial de el grup Domus VI basat "teòricament" en un model de contractació i destinat a garantir la qualitat dels serveis, i en un Ajuntament que ha aprovat no contractar empreses vinculades a paradisos fiscals, hagi guanyat el concurs una empresa d'aquestes característiques creuen que alguna cosa ha fallat.









Per a la FAVB "o algú ha comès una errada en l'adjudicació, o cal que es revisi el sistema de contractació. Sabem que la legislació és molt garantista respecte als interessos dels grups privats, però no podem admetre que les lleis i els procediments no es puguin canviar quan es tracta de garantir la qualitat d'un servei que és essencial per al benestar de moltes persones necessitades de cures. En un context de transformacions de l'estructura familiar i envelliment de la població, els serveis de cures constitueixen un nucli essencial de les polítiques de benestar, i com a tal han de ser enfortits ".





I afegeixen "el problema de fons és l'externalització d'un servei essencial que, per garantir la seva qualitat i unes condicions laborals dignes, hauria de tenir la mateixa condició que altres serveis públics bàsics. No és casualitat que un servei tan feminitzat com aquest estigui més exposat a unes condicions laborals i un model de gestió inadequats ".





Per això demanen que "l'Ajuntament ha d'explicar com s'ha arribat a aquesta adjudicació i què es la raó per la qual no s'ha pogut filtrar una empresa amb antecedents tan preocupants, i quines possibilitats hi ha de replantejar aquesta decisió. A més cal revisar els sistemes de contractació i generar una estratègia per crear un veritable servei públic d'assistència domiciliària i cal crear un sistema de control i participació que permeti a treballadors i usuaris un contacte permanent amb l'Administració per garantir que es compleixen unes condicions laborals i de servei que sovint són conculcades. No podem tornar a repetir mai més la situació que s'ha viscut en algunes residències de gent gran de la ciutat. Finalment cal seguir estudiant les vies per revertir l'externalització de el servei i transformar-lo en un veritable servei públic de qualitat ".





Per part de la Confederació d'empreses del Tercer Sector Social de Catalunya, lamenten "una vegada més l'Ajuntament hagi adjudicat una part de l'atenció domiciliària a una empresa mercantil, que a més sembla ser que té vincles amb algun paradís fiscal. Ja va passar el 2016 i hi va haver el compromís que no tornaria a passar ".





Per això demanen que es "s'articulin mecanismes perquè aquests serveis puguin ser gestionats pel tercer sector i va recordar que està parada la Llei que preveu un marc d'acció concertada," perquè el tercer sector sigui l'aliat preferent, assegurant la màxima reinversió dels beneficis públics i garantir la qualitat ".





La Taula de Tercer Sector Social de Catalunya, reclama que "les cures i atenció a les persones no quedin en mans de les lògiques de mercat, de fons d'inversió que l'únic que volen és aconseguir beneficis per enriquir als seus accionistes i no tenen cap objectiu de retorn a la societat ".









L'Ajuntament es defensa afirmant que el contracte es va votar al consell rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials i que "cap partit va votar en contra" i assenyala que "Jersey no és un paradís fiscal, segons la UE" (si consta com a tal en el llistat de l'Agència Tributària). A més, assenyala que el nou contracte introdueix millores en un servei pel qual el consistori paga 190 milions cada dos anys i que presta a 24.000 persones.





Seguirem informant ...