CatalunyaPress T'INFORMA

L'evolució de la pandèmia marca el ritme de vida de la majoria dels ciutadans a tot Espanya. I saber quines són les normes que regeixen en cada comunitat autònoma és el propòsit del reportatge amb el qual repassem aquestes normatives. A més, les autoritats sanitàries catalanes han decidit que siguin els propis professors i alumnnos dels instituts els que es facin, de manera voluntària, les proves PCR quan siguin necessari, a causa de la manca de personal sanitari, mentre el vicepresident Pere Aragonès ha afirmat que les mesures restrictives s'aniran aixecant conforme vagi millorant la situació.





A més, hem seguit minut a minut la evolució del resultat de les eleccions d'Estats Units , amb les declaracions sortides de to de Donald Trump i el tens recompte en diversos estats clau i les protestes que s'han produït en diverses ciutats .





En l'àmbit laboral, a Catalunya s'han presentat més de 14.000 ERTO des de mitjans d'octubre, mentre al Parlament s'ha discutit de l'anomenada operació Voloh que ha portat a terme la Guàrdia Civil. I el Govern s'ha mostrat contrari a que es prorroguin les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2 .





En un altre ordre de coses, el sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat que l'alcaldessa de Barcelona s'ha negat a reunir-se amb ells des que va accedir a l'alcaldia per tractar els assumptes que preocupen als agents del cos.





D'altra banda, el debat parlamentari sobre la nova Llei d'Educació ha tornat a posar sobre la taula les enormes diferències entre els partits i l'enfrontament pel canvi que implica que el castellà pugui deixar de ser llengua vehicular a les escoles de tota Espanya. I el Govern ha aprovat la nova llei de el joc per intentar rebaixar l'augment de la ludopatia, sobretot entre els joves, el que li ha valgut l'aplaudiment de l'OCU.





A més, si aquest any es té intenció de fer un pessebre per a les festes nadalenques, ha de saber que els nous caganers ja estan al mercat . Figures com Fernando Simón, Pau Donés, Ansu Fati o Joe Biden poden acomodar-se a casa seva. Sense oblidar que els hereus de l'dictador Franco han 'acceptat' lliurar a l'Estat el Pazo de Meirás, de manera provisional fins que hi hagi una sentència judicial ferma.





Fins aquí, les notícies més importants que ens ha donat aquest dia. Fins demà.