El Parlament avala que locals tancats per les restriccions puguin pagar la meitat del lloguer

El Parlament ha validat aquest dimecres el decret de Govern de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, que preveu que els negocis tancats com a conseqüència de les restriccions aprovades per la Generalitat davant el coronavirus puguin pagar la meitat del lloguer mentre estiguin en vigor les mesures sanitàries.













El decret s'ha aprovat amb 68 vots favorables de JxCat, ERC i els comuns, i la 65 abstencions de Cs, el PSC-Units, la CUP, el PP i els quatre diputats del PDeCAT integrats en JxCat.





La consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat que el decret disposa que, mentre es mantinguin les restriccions, els arrendataris dels locals comercials amb l'activitat suspesa o limitada puguin demanar una rebaixa del lloguer al propietari.





En cas de no arribar a un acord entre les parts, el preu del lloguer es reduirà a la meitat en els negocis tancats completament, i en els que tinguin l'aforament o l'horari restringit, la rebaixa del lloguer serà proporcional a la rebaixa de l'aforament .





"Es tracta d'una mesura justa i equitativa", ha defensat Capella, que considera que, en el context actual, calia oferir solucions immediates per mantenir el teixit empresarial català.





DEBAT





El diputat de Cs Nacho Martín Blanco considera que la mesura és "poc efectiva i té molts defectes" perquè, al seu parer, la Generalitat trasllada la responsabilitat de resoldre possibles conflictes i problemes als particulars, el que genera un greuge comparatiu entre la figura dels arrendataris i els arrendadors, ha opinat.





Des del PSC-Units, la diputada Rosa Maria Ibarra ha vaticinat que la norma generarà "inseguretat jurídica en un moment en què hauria d'haver certeses", i ha acusat el Govern de centrifugar problemes perquè, al seu judici, opta per traslladar els problemes a els arrendataris dels locals.





El diputat dels comuns Lucas Ferro ha sostingut que és una mesura "valenta" que pretén respondre ara a la situació d'emergència provocada per la crisi sanitària, tot i afegir que no està exempta de contradiccions i que no contempla aspectes com què passarà quan els negocis pugui reobrir, entre altres qüestions.





La diputada de la CUP Maria Sirvent ha qualificat d'"insuficient i molt genèric" el decret, ha vaticinat que provocarà problemes d'interpretació i ha preguntat per què s'ha fixat la rebaixa del lloguer a la meitat i no en un 75% com - ha assegurat-- demanava el gremi de restauració.





Des del PP, el diputat Santi Rodríguez ha augurat que la tendència de la negociació entre les dues parts no serà el pacte i es tendirà a la rebaixa del 50% del lloguer directament, i encara que comparteix la premissa que inspira el decret, ha advertit que "l'administració també ha d'assumir part de les càrregues i no només els privats".





ERC I JxCAT





El diputat d'ERC Jordi Orobitg ha defensat la necessitat que el Govern intervingués en aquest àmbit amb l'objectiu que imperés "el principi de solidaritat" per repartir les conseqüències negatives que comporta les mesures de restricció, i creu que permetrà reduir processos de litigi .





La diputada de JxCat Glòria Freixa ha recordat que gran part del teixit empresarial està format per petites i mitjanes empreses i "ara ho estan passant malament", pel que ha defensat la necessitat d'aquesta mesura tot i reconèixer que preferirien disposar de més recursos per no haver de regular els lloguers, una qüestió en la qual no se senten còmodes.