Iberdrola llança un 'Megaplan' inversor de 75.000 milions fins al 2025 per impulsar la transició energètica

Iberdrola ha llançat un 'Megaplan' d'inversió històric per 75.000 milions d'euros per al període 2020-2025, el major d'una empresa espanyola, amb l'objectiu d'avançar-i aprofitar les oportunitats de la revolució energètica que afronten les principals economies del món i impulsar la reactivació davant l'actual crisi del Covid-19, va anunciar el grup amb motiu del seu Capital Markets Day.













En concret, el 90% d'aquest volum d'inversió 68.000 milions d'euros- serà orgànic i anirà dirigit a consolidar el seu model de negoci, basat en més energies renovables, més xarxes, més emmagatzematge i més solucions intel·ligents per als seus clients. Els 7.000 milions d'euros restants corresponen a l'adquisició de la companyia americana PNM Resources.





Així, la velocitat de creuer que imposarà en aquest període el grup presidit per Ignacio Sánchez Galán suposarà una inversió mitjana de 10.000 milions d'euros a l'any, entre 2020 i 2022, i de 13.000 milions d'euros anuals en el període de 2023 i 2025.





Aquest pla inversor tindrà per destinació, principalment, les renovables, que representaran més de la meitat (un 51%) d'aquestes inversions orgàniques, uns 34.680 milions d'euros- i la xarxes, amb el 40%, (uns 27.200 milions). L'àrea de clients rebrà un 9%.





MÉS DE 14.000 MILIONS D'INVERSIONS A ESPANYA





Per països, les inversions estan focalitzades en països amb ambicions climàtiques i avaluació 'A'. A Espanya aniran destinats a prop de 14.300 milions d'euros d'inversió -el 21% el total del grup i representen un increment del 60% enfront del pla anterior-. En aquest mercat, més de 7.000 milions es dirigiran a renovables i, a xarxes, més de 4.500 milions d'euros.





Estats Units i el Regne Unit, per la seva banda, concentren 34.000 milions d'euros de la inversió, un 50% del total. A més, creix l'aposta per altres àrees internacionals amb inversions per més de 11.000 milions d'euros. Del total, el 83% de les inversions van dirigides a països amb ràting 'A', en línia amb l'estratègia de la companyia d'apostar per aquest tipus de mercats.





Aquest ritme inversor estarà a la vegada acompanyat d'un creixement rendible durant el període, mentre manté la solidesa financera i la retribució als seus accionistes.





Així, l'energètica preveu obtenir un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 15.000 milions d'euros a 2025, el que suposa incrementar en 5.000 milions d'euros l'obtingut el 2019, registrant un creixement mitjà anual acumulat del 7%, i elevar el seu benefici net fins als 5.000 milions d'euros, després de créixer anualment durant el període entre un 6% i un 7%.





Això suposa que a la fi del període el grup estima un creixement en els seus guanys de gairebé el 47% respecte al benefici rècord de més de 3.400 milions d'euros que va aconseguir el 2019.





Així mateix, Iberdrola ha realitzat una revisió a l'alça de les perspectives a 2022 del grup, tot i afrontar el context del Covid-19, situant el seu benefici net en aquest any en un rang entre 4.000 milions i 4.200 milions d'euros, enfront dels 3.700 3900 milions previstos per a aquest any en el pla 2018-2022.





'PAY OUT' ENTRE EL el 65% I EL 75%





Pel que fa a la retribució a l'accionista, augmentarà en línia amb els resultats i s'estableix un sòl creixent d'entre 0,40-0,44 euros per acció a 2025. La política de dividends es manté i situa el 'pay out' entre el 65% i el 75%.





El grup continuarà executant el seu programa 'Iberdrola Retribució Flexible' amb els seus corresponents programes de recompra, que eviten la dilució dels accionistes.