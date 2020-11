Maradona, operat sense complicacions d'un hematoma al cervell

L'exfutbolista argentí Diego Armando Maradona, actual tècnic del Gimnasia y Esgrima, no va tenir complicacions en l'operació d'urgència a la qual es va sotmetre dimarts a causa d'un hematoma al cervell i es troba "despert" i "controlat".













Maradona va ser traslladat a un hospital de Buenos Aires per sotmetre's a una cirurgia per un "hematoma subdural", una operació que s'ha dut a terme sense problemes en un país commocionat per l'estat de salut del seu ídol.





Leopoldo Luque, metge personal del 'Pelusa', ha explicat que l'operació l'ha duta a terme "un equip selecte, amb neurocirurgians de renom" que ha durat "una hora i 20 minuts aproximadament". "S'ha pogut reduir l'hematoma subdural amb èxit i en Diego ha tolerat molt bé la cirurgia", ha dit als mitjans a la porta de l'hospital, ple de seguidors.





Luque ha confirmat que el campió del món del 1986 es trobava "despert" i ha celebrat que tot hagi anat "molt bé" i que hagi recuperat el "batec cerebral". "Els passos que ara s'han de seguir són d'observació", ha afegit.





"En Diego està controlat, tot ha sortit molt bé i veurem com evoluciona. D'entrada, això és molt bo, el fet de despertar és un pas molt gran perquè no era una operació gaire complexa, però no deixa de ser una neurocirurgia", ha sentenciat.





Sebastián Sanchi, portaveu de l'entrenador del Gimnasia y Esgrima, també ha indicat que l'operació ha estat "un èxit". "Tot ha anat com estava previst. En Diego es troba bé i ara descansa a l'habitació", ha dit a Instagram.





Durant les celebracions del seu 60è aniversari, l'exjugador havia mostrat dificultats per caminar. Finalment, dilluns es va decidir que anés a una clínica de La Plata, on ja s'havia sotmès a unes revisions mèdiques, i les primeres informacions van parlar d'un quadre d'anèmia i es va descartar que hi hagués cap relació amb el coronavirus.