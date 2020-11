Catalunya prorrogarà el toc de queda: "Estem en el camí però no hem de córrer"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartat aixecar el toc de queda després de 15 dies de la seva aplicació a Catalunya per controlar la incidència deñ coronavirus i ha afegit: "Estem en el camí però ara no hem de córrer".









En una entrevista aquest dijous a Ràdio 4, ha explicat que la baixada de l'índex de reproducció de la Covid-19, RT, per sota d'1 es deu a les primeres restriccions i ha indicat que "añ cap d'uns dies es podrà veure que baixen el nombre de casos i, al cap d'uns dies més, els d'hospitalitzacions i UCIs ".





"Anirem pas a pas, estem en el camí", ha insistit Vergés, que ha apostat per consolidar les dades abans d'aixecar les mesures i ha assegurat que el toc de queda continuarà segur durant 15 dies més i miraran de quina manera es prorroguen l' resta de mesures.





Preguntada pel confinament domiciliari, la consellera ha destacat que les mesures actuals tenen "un impacte claríssim" i que aquesta segona onada de contagis permet fer coses diferents comptant amb l'experiència del que ha passat al març.





PRIMÀRIA, "DESBORDADA"





Ha afirmat que no tem un col·lapse del sistema sanitari perquè s'han pres mesures, i ha concretat que "s'estan desprogramant en alguns llocs algunes coses", però ha defensat que s'està actuant per no haver de desprogramar activitat no Covid a tot arreu, com va passar al març.





Vergés ha explicat que en l'atenció primària estan desbordats, en les seves paraules, perquè els casos han pujat de 1.000 a 5.000 al dia, i ha defensat que i a Catalunya es fan "més de 270.000 proves a la setmana, molt més que a Madrid , molt més que en altres llocs ".





Ha afirmat que s'ha reforçat la primària, amb la contractació de persones, de metges i infermeres i "sobretot administratius", que són els que discriminen les consultes, ha explicat la consellera.





Ha sostingut que té "moltes ganes" que els farmacèutics entrin en el sistema de salut català, a l'ésser preguntada si podrien fer proves PCR, però ha lamentat que això no forma part de les competències de la Generalitat.





Vergés no ha avançat el nombre de vacunes que arribaran a Catalunya, ha dit que estan emparaulades però que depèn de la negociació europea, que està en mans del Ministeri de Sanitat, i ha afegit que ella voldria una xifra "el més alta possible i com abans millor ".





NADAL





La consellera de Salut ha assegurat que el Nadal aquest any serà complicada, i ha apuntat que, si s'aconsegueix baixar el nombre de casos, es podrà celebrar "explicant eines" per defensar-se de virus; i ha dit que s'haurà d'escollir bé el moment en què es vegi a una part de la família i esperar uns dies per veure a l'altra part.





Ha afegit que en les trobades nadalencs "com menys gent, millor", que hauran de ser més curts i poder adaptar-los a tenir els mínims riscos, després del que ha subratllat que els menjars amb molta gent s'han d'evitar del tot.





OPERACIÓ VOLOH





Preguntada pel sumari de l'operació Voloh i per un dinar que va compartir el 2 d'octubre amb l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell sobre un concurs a què optava una de les seves empreses, Vergés ha explicat que van parlar de moltes coses, que era un dinar personal , però ha afegit que no són amics "sinó companys de partit".





Ha criticat que aquesta operació busca demostrar que aquestes persones estaven dins del procés independentista: "És claríssim, hi ha un rerefons polític, estan intentant buscar i no troben res", ha censurat la consellera.





Sobre unes gravacions en què Vendrell diu que va a parlar amb la consellera perquè "no sap la màfia que té dins", Vergés ha explicat que es tracta d'una persona enfadada amb el Departament de Salut i amb com li ha anat un procediment, en les seves paraules.