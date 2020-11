Denunciades 1.240 persones en una setmana per no portar cinturó a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya van denunciar entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre a 1.240 persones per no portar cinturó i el 65,16% d'aquestes (808) es van dirigir a conductors.









El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un comunicat aquest dijous que les sancions es van imposar en el marc d'una campanya policial preventiva centrada en els sistemes de seguretat passiva, que va sumar en total 1.405 denúncies.





Els agents van imposar aquests dies 110 sancions relacionades amb l'ús de casc en motoristes, fet que suposa un 7,81% del total de denúncies aquesta setmana.





Pel que fa al cinturó, els més sancionats van ser els conductors (65,16%), seguit del copilot (23,23%, amb 288 denúncies en total), i la menor part van ser denúncies per als ocupants dels seients del darrere (un 11 , 61%, amb 144 persones multades).





Així, durant aquesta setmana de campanya es van multar de mitjana a 177 persones per no portar cinturó, davant la qual cosa el SCT ha assenyalat que pot implicar una multa de fins a 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet de conduir, a més d'agreujar les lesions en un possible accident.