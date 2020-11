La justícia italiana desestima l'enviament a judici del capità i a la cap de missió de l'Open Arms

El jutjat de Ragusa (Itàlia) ha desestimat la petició d'enviament a judici contra els espanyols Ana Isabel Montes Mier i Marc Reig Creus, llavors Cap de Missió i capità del vaixell de rescat de l'ONG Proactiva Open Arms, que es dedica exercir les tasques de salvament al mar Mediterrani.













Segons la resolució de l'òrgan de justícia decretada en l'audiència preliminar sobre el cas, l'acusació que pesava contra ells d'afavoriment de la immigració il·legal i violència privada "no dóna lloc per procedir", el que en la pràctica significa que no seran enjudiciats.





Els fets es remunten a 15 de març de 2018, quan el vaixell de salvament de l'ONG espanyola, a petició expressa de les autoritats italianes, va intervenir en el rescat de 218 persones en perill a la mar que, després de l'evacuació urgent d'una dona i un nadó, van desembarcar posteriorment al port de Pozzallo (Sicília).





Després d'una investigació inicial, oberta per la Fiscalia de Districte de Catània sobre els delictes de violència privada i conspiració criminal per afavorir la immigració il·legal, es va decidir que la competència corresponia als Tribunals de Ragusa.





En aquest moment, si bé el jutge de les investigacions preliminars de Catània no va identificar cap element idoni per fonamentar l'existència d'aquest vincle associatiu, va establir que "no es pot permetre que les ONG creuen corredors humanitaris autònoms fora del control estatal i internacional, precursors de situacions crítiques dins de cada país en termes d'ordre i seguretat ".





D'aquesta manera, Montes Mier i Reig Creus van ser imputats d'una banda, del delicte d'auxili a la immigració clandestina i violència privada, per haver desatès les indicacions de les autoritats italianes que, després de sol·licitar expressament la intervenció de l'Open Arms en l'operació de salvament, van exigir la seva retirada per permetre la intervenció de l'autodenominada guàrdia costanera líbia; i per una altra, per no haver sol·licitat indicació d'un POS (Place of Safety) a Malta, mentre la nau seguia navegant cap al port de Pozzallo.





El Jutjat de Ragusa, després d'escoltar les parts, ha decidit dictar sentència i desestimar l'enjudiciament de tots dos.