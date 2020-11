PSOE, Podem i ERC pacten prohibir la segregació d'alumnes per gènere a l'educació concertada

PSOE, Podem i ERC han acordat una esmena per prohibir en el marc del projecte de Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE), conegut com a 'Llei Celáa', que en l'educació concertada no puguin segregar els alumnes per sexe.













Concretament, aquesta modificació contempla l'opció de retirar concerts a aquells centres educatius que incorrin en la separació per gènere dels alumnes, sustentant aquest impediment a la Llei d'Igualtat.





"Per tal d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats i fomentar la igualtat entre homes i dones, els centres sostinguts parcialment o totalment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i no separaran a l'alumnat pel seu gènere ", recull el text de l'esmena transaccional, a què ha tingut accés Europa Press i ha avançat 'el Periódico' .





A més, i amb l'objectiu d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats, la modificació estipula que els centres educatius incorporaran mesures per desenvolupar la igualtat "efectiva" entre homes i dones en els respectius plans d'acció tutorial i de convivència.





El text, que serà votat aquest dijous a la Ponència de la Comissió d'Educació de Congrés, aprofundeix en que els centres hauran de "necessàriament incloure i justificar" en el seu projecte educatiu les mesures que desenvolupen per afavorir i formar en igualtat en totes les etapes educatives , incloent l'educació per a l'eliminació de la violència de gènere, el respecte per les identitats, cultures, sexualitats i la seva diversitat, i la participació activa per "fer realitat la igualtat".





"En tot cas, les administracions educatives han d'impulsar l'increment de la presència d'alumnes en estudis de l'àmbit de les ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, així com en els ensenyaments de formació professional amb menor demanda femenina", destaca l'esmena al seu apartat quart.





Els tres grups parlamentaris han arribat a aquest acord després que el projecte de reforma de la llei que va redactar el Ministeri només recollís que "en els processos associats a l'obtenció i al manteniment d'unitats concertades, es prioritzarà als centres que apliquen el principi de coeducació i no separin l'alumnat pel seu gènere o la seva orientació sexual ".





"GARANTIR LA IGUALTAT" EN L'EDUCACIÓ





PSOE i Podem ja van avançar en la seva intenció per impedir la segregació per sexe. El portaveu de la formació estada en la matèria, Javier Sánchez Serna, ha destacat que havia augmentat "en 13 punts" en deu anys i plantejaven que "cap centre públic o sostingut amb fons públics pugui segregar per motiu de sexe i gènere".





La qüestió d'impedir la separació d'estudiants per gènere no és l'únic pacte conjunt entre les tres formacions, ja que aquesta setmana també van acordar en una altra esmena l'eliminació del castellà com a llengua vehicular en el marc de la llei, la qual també serà sotmesa a votació aquest dijous.





Fonts del grup parlamentari d'Unides Podem han explicat a Europa Press que, amb aquesta esmena persegueixen "garantir la igualtat en el sistema educatiu espanyol que havia quedat minvada amb l'aprovació de la LOMCE". Per tant, es prohibeix que rebin, parcialment o totalment, fons públics les escoles que segreguen alumnes per sexes.





PODEM: "ES VA ACABAR LA SEGREGACIÓ"





Diversos dirigents de Unides Podem han celebrat l'acord assolit. Així, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, ha assegurat que amb aquesta esmena "es va acabar la segregació per sexes a les escoles finançades amb fons públics". "El bloc de Colom crisparà i insultarà però no ens tornaran al passat. Avancem", ha destacat a Twitter.





La ministra d'Igualtat també s'ha congratulat que s'inclogui aquesta modificació en la llei per garantir que no hi haurà segregació en escoles finançades amb diners públics.





En aquesta línia, ha subratllat que "separar els nens i nenes a les escoles és una vulneració dels seus drets fonamentals, i més completament absurd des del punt de vista educatiu".





També s'ha pronunciat el portaveu parlamentari de Unides Podem, Pablo Echenique, per celebrar que l'acord per prohibir a la LOMLOE els concerts amb escoles que segreguen per sexe és un "fita molt important".





"La privada concertada està sostinguda amb diners públics. Qui, en ple segle XXI, vulgui separar nens i nenes, que s'ho pagui de la seva butxaca", ha postil·lat. La coportaveu de Podem, Isa Serra, ha desgranat que era un "pas imprescindible" i que no podia seguir "ni un minut més finançant amb diners públics la segregació per sexes".





EL TC Ha manifestat que AQUEST MODEL NO DISCRIMINA





A l'abril de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) va concloure que els centres privats d'educació diferenciada per sexes puguin accedir "al sistema de finançament públic en condicions d'igualtat amb la resta de centres educatius", al considerar que aquest model educatiu "no causa discriminació "i" és respectuós amb la Constitució ".





Amb aquests arguments, el Ple del TC va desestimar el recurs d'inconstitucionalitat interposat el 2014 pel Grup Parlamentari Socialista contra alguns preceptes de la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) com els concerts a l'educació diferenciada.