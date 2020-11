Brussel·les atribueix la caiguda del PIB espanyol al turisme i a l'arribada anticipada de la segona onada

El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha afirmat aquest dijous que Espanya s'està enfrontant a "dificultats especials" en la gestió de la pandèmia de coronavirus i el seu impacte econòmic i ha atribuït la caiguda més gran de PIB espanyol el 2020 tant a la seva "estructura econòmica ", especialment al pes del turisme, com a el fet que la segona onada de contagis va arribar abans que a altres estats membres.









"Efectivament Espanya s'ha enfrontat a dificultats especials, no només relacionades amb l'estructura de la seva economia (...), també a Espanya específicament els brots de l'anomenada segona onada desafortunadament han colpejat abans que a altres (països) i això per descomptat influeix en les nostres previsions ", ha explicat en una roda de premsa.





L'italià ha esmentat especialment la dependència del turisme, un dels sectors més afectats en aquesta crisi per les restriccions de mobilitat. En l'informe, ha dit, es pot veure "l'important que és per a Espanya" aquest camp d'activitat econòmica.





En qualsevol cas, Gentiloni ha recordat que les noves previsions de Brussel·les, que recullen una caiguda del PIB del 12,4% el 2020, també estimen un "rebot" de l'economia espanyola en 2021 i 2022 del 5,4% i 4, 8%, respectivament, que estan "per sobre de la mitjana" europea.





Així les coses, el comissari d'Economia ha emfatitzat que aquestes projeccions no jutgen les polítiques i decisions adoptades pel Govern espanyol, amb el qual manté un "esperit de cooperació".





"Només fem balanç basant-nos principalment en dues coses. L'estructura de l'economia, afectada particularment per sectors especialment colpejats, i l'evolució de la pandèmia", ha insistit.





ANIMA DEMANAR TAMBÉ ELS PRÉSTECS EUROPEUS





D'altra banda, preguntat de nou pel fet que Espanya no considera encara la possibilitat de demanar els crèdits de el fons de recuperació, Gentiloni ha insistit que Brussel·les encoratja a tots els Estats membres a fer ús tant de les transferències no reemborsables com dels préstecs.





També, de fet, els de la línia especial de el fons de rescats, pensats per reforçar els sistemes sanitaris nacionals. "No tenim préstecs només en el fons de recuperació si no que hi ha subvencions i crèdits en tota la caixa d'eines. Encoratgem un ús complet d'aquesta caixa d'eines", ha dit el comissari.





No obstant, ha afegit que aquestes decisions "no es prenen a Brussel·les" i que la Comissió Europea respectarà les preferències dels Estats membres en aquest sentit.