Desarticulat un grup que captava nenes d'un centre de protecció per a prostituir-les

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que presumptament induïa a la prostitució a nenes fugades d'un centre de protecció a Alacant. Les menors acudien a un domicili el propietari presumptament els oferia substàncies estupefaents i en el qual les joves transformaven la seva aparença física per semblar més grans i passar desapercebudes, segons ha informat la policia en un comunicat. També eren dutes a diferents llocs de la província en cotxes d'alta gamma per a exercir la prostitució.









En l'operació els agents han detingut nou persones de diferents nacionalitats, quatre d'elles menors, acusades de pertinença a grup criminal, corrupció de menors, inducció a l'abandonament del domicili familiar, tràfic de drogues i delicte contra la seguretat del trànsit.





A més, han localitzat a dues víctimes, de 15 i 16 anys, una d'elles també arrestada. La investigació continua oberta per intentar aturar al presumpte cap de la xarxa, un home de nacionalitat romanesa que presumptament va arribar a abusar de les menors i que va sortir de país dies abans de l'operatiu.





Les persones arrestades presumptament formaven part d'un grup criminal que incitava a menors vulnerables a abandonar el centre on es trobaven oferint-substàncies estupefaents i facilitant-que exercissin la prostitució. Dues de les menors detingudes suposadament intentaven convèncer a altres joves perquè es fuguessin de centre i s'iniciaran en el món de la prostitució.





DENÚNCIA DE LA DIRECCIÓ





La denúncia va ser interposada per la direcció de centre de protecció on es trobaven les menors, en el qual van observar la seva "anòmal comportament". Segons el relat de la denúncia, les menors podrien estar sent induïdes i ajudades per una altra jove de la mateixa centre a abandonar-ho per dedicar-se a aquesta activitat.





Amb aquesta informació, els agents van començar la investigació, i van poder determinar, en un primer moment, que les menors acudien a un domicili proper a centre de protecció, el propietari els oferia substàncies estupefaents i on suposadament transformaven la seva aparença física per semblar més grans i passar desapercebudes, arribant fins i tot a tenyir-se els cabells.

Posteriorment, eren trasllades a un altre domicili situat en un cèntric carrer d'Alacant, propietat del considerat capitost de la banda, de nacionalitat romanesa i que, segons els investigadors policials, estava encarregat de gestionar els clients i les cites de les menors.





En aquest domicili, a les menors suposadament se'ls oferia substàncies estupefaents i begudes alcohòliques per tal d'alterar el seu comportament, arribant aquest investigat a abusar sexualment de les joves. En aquest pis també es gravava a les joves en "actituds sensuals", uns vídeos que es compartien en xarxes socials i, presumptament, eren utilitzats per oferir els seus serveis sexuals.





L'organització tenia repartida les tasques de cada integrant. Així, un dels detinguts era l'encarregat de traslladar-les a un vehicle d'alta gamma a diferents llocs de tota la província on presumptament es prostituïen, també els facilitava substàncies estupefaents i arribant ell mateix a mantenir relacions sexuals amb les menors a canvi d'una contraprestació econòmica.





Així mateix, una de les menors detingudes suposadament s'encarregava de donar les indicacions del que havien amb les joves: on portar-les, com canviar el seu aspecte físic, com facilitar-los drogues i alcohol.





Aconseguida tota aquesta informació, i una vegada que els agents van aconseguir identificar els membres del grup, es va establir un dispositiu policial especial que va localitzar i va detenir els investigats, a excepció del considerat cap de la banda, que uns dies abans de l'operatiu havia sortit de país.





Igualment, es van realitzar tres registres en els diferents immobles utilitzats per donar aixopluc a les joves. En aquests registres els agents van intervenir diversos telèfons mòbils, material informàtic, documentació, roba pertanyents a les víctimes, una placa falsa de la Guàrdia Civil, diverses armes simulades i 400 euros en efectiu.





Tres dels detinguts majors d'edat, amb edats compreses entre els 24 i 59 anys i de nacionalitat espanyola, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Alacant.





Les quatre menors detingudes, de 15 i 16 anys i de nacionalitats espanyola, romanesa i veneçolana, van ser posades a disposició de la Fiscalia de Menors d'Alacant, que va decretar l'internament de dues d'elles en centres de règim tancat. La resta d'arrestats van ser posats en llibertat després de ser escoltats en declaració a la Comissaria d'Alacant.





La investigació continua oberta per tal de localitzar al presumpte capitost de l'organització, així com per determinar la possible existència d'alguna víctima més.