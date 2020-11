Lina Mascaró guanya el premi Dona Empresària CaixaBank 2020

La presidenta de el Grup Mascaró, Lina Mascaró, ha estat premiada amb el premi Dona Empresària CaixaBank 2020 per la seva trajectòria professional, la seva capacitat d'innovació a l'hora de crear noves marques i nous models de negoci, per la seva visió estratègica per impulsar la internacionalització de l' grup i pel seu lideratge transformador.









El guardó reconeix "el talent i l'excel·lència professional d'empresàries d'Espanya a més de poder fomentar les xarxes de contactes entre empresàries líders de el món", ha informat l'entitat bancària en un comunicat aquest dijous.





El Grup Mascaró és un grup empresarial centrat en la fabricació i comercialització de calçat amb seu a Menorca, que inclou marques com Mascaró i 'Pretty Ballerinas' i que té una xarxa de 75 botigues pel món.





Lina Mascaró ha mostrat la seva alegria a l'ésser guardonada i ha assegurat que aquest reconeixement és la seva "petit granet de sorra a el lideratge de la dona i a la diversitat a l'empresa".





Mascaró serà una de les representants espanyoles dels premis de la tretzena conferència 'International Women' s Entrepreneurial Challenge '(IWEC), que busquen donar suport i reconèixer a les dones empresàries del món, els propers 9 i 10 de novembre.





El premi Dona Empresària CaixaBank arriba enguany a la seva quarta edició, entra al programa 'Wengage' de banc, que promou la diversitat i la igualtat d'oportunitats mitjançant projectes per a "fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional".





El compromís de CaixaBank en l'actualitat és que en el pròxim 2021 hi hagi un 43% de dones en posicions directives en el 2021, superant el 41,7% que hi ha en l'actualitat.