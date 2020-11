Barcelona tindrà més de 100 quilòmetres de llums de Nadal per a reactivar el comerç

L'Ajuntament de Barcelona il·luminarà més de 100 quilòmetres lineals de vies públiques per les festes de Nadal, amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del teixit comercial, de manera que aquest any ha incrementat en un 65% la inversió, que arriba als 1, 7 milions.









Ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa el tinent d'alcalde Jaume Collboni i la regidora de Comerç Montserrat Ballarín, en què han anunciat que un espectacle de la companyia de la coreògrafa Sol Picó al Born donarà pas al seu encès el 26 de novembre.





El muntatge 'Covinal per Sol Picó', que començarà a les 18 hores, serà un homenatge a la ciutadania i una crida a l'esperança i a la celebració continguda, en un espectacle concebut per ser retransmès per Betevé i en un recinte perimetrado si les restriccions sanitàries ho permeten.





Picó ha explicat que la representació "recull la complicada situació" que la ciutadania ha travessat aquest 2020, en un muntatge lumínic, amb música electrònica i en directe, en sincronia dels ballarins i una coreografia catàrtica, que combina desesperació i esperança.





NOUS ESPAIS





Aquest Nadal, Barcelona estrenarà trams de carrers i places amb llums i, per primera vegada, la plaça Catalunya tindrà il·luminació --que envoltarà les activitats que es faran al centre de la plaça--, i el carrer Balmes les recuperarà després de molts anys sense posar-se.





Ballarín ha dit que els 39 mercats municipals també s'il·luminaran per primera vegada per dinamitzar-los, i ha confirmat la renovació dels dissenys de la il·luminació d'alguns carrers com la Gran Via i l'avinguda Paral·lel.





L'horari d'apagada dependrà de la vigència o no del toc de queda: mentre que l'any passat s'apagaven a les 23 hores o a les 2.00 hores en funció del dia, aquest any estaran subjectes a les mesures per la pandèmia del coronavirus.





MÉS INVERSIÓ





Ballarín i Collboni han justificat una inversió extraordinària de l'Ajuntament en il·luminació nadalenca per la necessitat de dinamitzar el comerç de la ciutat, especialment al centre, on s'han perdut moltes vendes per la crisi del Covid-19.





En relació a les llums al centre de la ciutat, el consistori finançarà el 100%, mentre que els llums promogudes pels eixos i associacions comercials rebran un 75% de diners públics, davant el 50% que van rebre en anys anteriors.