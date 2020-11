Les morts per Covid-19 han pujat un 43% a Europa

Europa ha experimentat un augment del 22% en casos nous de Covid-19 i un augment del 43% de la mortalitat en els darrers 7 dies en comparació amb la setmana anterior, segons informa l'Organització mundial de la Salut (OMS). França, Itàlia i el Regne Unit són els països que van reportar un major nombre de casos, tot i que Andorra, la República Txeca i Bèlgica són els campions en nombre de casos per població.





França va ser el tercer país amb major nombre de casos nous a nivell mundial i el més perjudicat d'Europa, amb més de 275.000 nous casos reportats en l'última setmana (4.200 casos per milió d'habitants): un augment del 27% respecte a la setmana anterior.





El nombre de casos nous a França ha augmentat des de l'agost, en línia amb gran part d'Europa. No obstant això, a l'octubre hi ha hagut un repunt considerable. El 29 d'octubre, hi va haver 24.000 hospitalitzacions i 3.500 en ingressos a UCI, sent les regions Ile-de-France i Auvergne-Rhône-Alps les que tenen el major nombre d'hospitalitzacions. La taxa d'ocupació COVID-19 de llits de cures intensives està augmentant ràpidament.