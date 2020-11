Renfe invertirà 857 milions d'euros el 2021, un 116% més que en el present any

Renfe invertirà 857 milions d'euros el 2021, fet que suposa un increment de l'116,4% respecte a l'exercici actual, segons ha explicat avui el president de la companyia, Isaías Táboas, en la compareixença a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de Congrés dels Diputats.









Táboas, que ha presentat els pressupostos de el Grup Renfe per al pròxim any, ha destacat que més de les tres quartes parts d'aquesta inversió (660 milions d'euros), es destinaran a material rodant. D'aquesta quantitat, 300 milions d'euros seran per a noves compres de material, i més de 300 milions per a millores de la flota ja existent.





En la seva compareixença, el president de Renfe ha detallat les qüestions més rellevants dels pressupostos de Grup, que s'emmarquen en els objectius de l'Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per 2021, particularment identificats amb l'impuls de la recuperació econòmica i la reorientació de la política de mobilitat, per fer-la més inclusiva, sostenible i digital.





Isaías Táboas ha explicat que, com passa en el conjunt dels comptes públics, els pressupostos per al pròxim exercici estan afectats per la pandèmia a l'COVID-19. Després de l'estat d'alarma i el confinament que va tenir lloc el passat mes de març, la demanda va caure fins a un 95%.





Referent a això, el nombre de viatgers de serveis comercials es va recuperar al llarg dels mesos de juny i juli o, fins arribar a un màxim que suposava el 40% de la demanda registrada en el mateix període del 2019. Actualment, amb la segona onada de la pandèmia que ha originat restriccions a la mobilitat pràcticament en tot el territori nacional, la demanda en serveis comercials representa al voltant d'una quarta part de la que hi havia el passat any.





Segons ha assenyalat el president de Renfe, hi ha un gran nivell d'incertesa davant els dubtes sobre l'evolució de la pandèmia, el que està afectant els hàbits de mobilitat dels usuaris. "Per aquesta raó, estem actualitzant de forma permanent el Pla Estratègic que vam elaborar després de la meva incorporació a el Grup Renf i, per adaptar-lo als canvis que es van produint; amb la qual cosa, estem també generant una capacitat de resiliència per articular respostes davant d'una realitat canviant i un escenari incert ", ha afegit.





ESFORÇ INVERSOR

Precisament per impulsar el desenvolupament de el Pla Estratègic, i en línia amb els propis objectius de l'Ministeri, Renfe va a dur a terme el 2021 un pla d'inversions en actius reals que arribarà als 857 milions d'euros. "Es tracta d'importantíssim esforç que va a més que duplicar la xifra recollida en els últims pressupostos aprovats", ha subratllat Táboas.

Més de les tres quartes parts d'aquesta inversió, 660 milions d'euros (un 77,1%) es destinen a el material rodant. Dins d'aquesta partida, s'inclouen 300 milions destinats a renovar la flota, dels quals la meitat corresponen a les adjudicacions de les licitacions de material de Rodalies que ja estan en marxa. D'elles, ja s'ha adjudicat el contracte dels anomenats trens d'ample mètric i alpins, i està previst que la resta de licitacions s'adjudiquin abans que finalitzi el primer semestre de 2021.





Així mateix, més de 300 milions d'euros de la inversió pressupostada per l'any que es destinaran a millores de la flota ja existent: millores d'accessibilitat, grans reparacions incloses en els plans de manteniment dels trens, o millores en l'àmbit de la seguretat en la circulació, entre d'altres.





El president de Renfe ha ressaltat, per la seva importància, el projecte per a la implantació de controls d'accés intel·ligents, dotat amb 13,2 milions d'euros, el finançament es preveu que sigui a càrrec de l'Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.





Aquest projecte va aportar solucions innovadores per a la gestió de grans fluxos de persones a les estacions de Rodalies, per una banda facilitant el trànsit per les mateixes i minimitzant el temps dedicat a l'accés pels punts de control o l'obtenció de l'bitllet; i, d'altra banda, aplicant noves tecnologies que permetran detectar aglomeracions per sobre dels estàndards admesos i prendre decisions en temps real per reconduir els fluxos de viatgers, fins i tot modificant la planificació de la freqüència de pas de trens.





PLATAFORMA INTEGRAL

Igualment, ha posat èmfasi en el desenvolupament de la plataforma integral de mobilitat "Renfe as a service (RaaS)", una eina digital que va oferir una solució integral de mobilitat a tots els ciutadans, permetent planificar viatges punt a punt i reservar tots els serveis necessaris. La previsió és que aquesta nova plataforma pugui entrar en funcionament a finals de 2021, i que aporti uns ingressos addicionals de 100 milions d'euros en els quatre anys següents.





A més, Táboas ha recordat el projecte de Centres de Competències Digitals pel qual Renfe detecta aquelles activitats factoritzables vinculades a serveis digitals, que poden desplaçar-se des de les grans ciutats a zones en risc de despoblament i amb baixa demografia, en què la companyia disposa d' immobles amb poc o sense cap ús. Aquest projecte ha començat amb els dos Centres de Competències Digitals que s'ubicaran a Terol i en Alcàsser de Sant Joan, que van ser presentats recentment.





RECUPERACIÓ DE LA DEMANDA

Pel que fa a el pressupost d'explotació per 2021, el president de Renfe ha insistit que es troba condicionat de manera molt significativa per la pandèmia. "Les nostres previsions respecte a el principal motor de l'activitat de Renfe, que és el transport de viatgers de serveis comercials, són que, en el millor escenari, a finals de 2022 podríem situar-nos en nivells de demanda similars als de 2015", ha indicat .





A més, l'any que es produirà una fita sense precedents en l'àmbit ferroviari, com és la liberalització de l'transport interior de viatgers, que situarà a la primavera de 2021 a un nou competidor (SNCF), prestant serveis de transport en els principals eixos d'alta velocitat. "En qualsevol cas, la nostra expectativa per 2021, coincident amb les de Govern, és que s'iniciï la recuperació de la demanda", ha ressaltat Táboas.





La previsió d'ingressos totals de Renfe per 20121 se situa en 3.807.000 d'euros, fet que suposa un increment de l'19,6% respecte a la previsió de tancament de 2020. D'aquest volum d'ingressos, 2.053.000 d'euros corresponen a l'import net de la xifra de negocis de Grup, constituït bàsicament per la venda de títols de transport de viatgers i mercaderies.





La següent partida d'ingressos per ordre de magnitud correspon a la compensació per la prestació d'Obligacions de Servei Públic en el transport de viatgers, tant de l'Administració General de l'Estat com de la Generalitat de Catalunya, que es preveu que arribi als 1.356 milions de euros.





AUGMENT DE PERSONAL

Pel que fa a les despeses d'explotació de Grup, les despeses de personal pugen a 1.009 milions d'euros, considerant un nombre mitjà d'empleats de 15.776, que són 500 persones per sobre dels de el tancament previst de 2020. Així mateix, el despesa per cànons ferroviaris ascendeix a 1.140 milions d'euros el 2021, i la despesa prevista en energia se situa en 224 milions.





Fruit d'aquesta evolució dels ingressos i despeses, la previsió per 2021 és aconseguir un EBITDA positiu de 287 milions d'euros, com a conseqüència de l'resultat d'explotació (-98.000.000 d'euros) i les amortitzacions de l'immobilitzat (385 milions d'euros).





Pel que fa a el resultat financer, l'import previst per a 2021 se situa en un import de -52 milions d'euros, 5 milions per sobre de tancament de 2020, i coherent amb la sol·licitud d'increment d'endeutament de 780 milions d'euros inclosa en els presents pressupostos.

La incorporació de les amortitzacions (385 milions d'euros) i de l'resultat financer (-52 milions d'despeses financeres més 8 milions de participacions en beneficis de societats posades en equivalència) a l'esmentada previsió d'EBITDA, situa el resultat abans d'impostos per 2021 , en -142,000,000 d'euros. "D'aquesta manera, tot i que el 2021 continuarem patint l'impacte de la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, aquest exercici presentarà ia una millora de més de l'30% sobre la previsió de tancament de 2020. I puc anunciar-los que la nostra previsió és tornar al camí de resultats positius per al Grup Renfe a 2022, si la consolidació de la recuperació es desenvolupa com es preveu ", ha conclòs Táboas.