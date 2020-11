El socialista Teo Romero condemnat a 2 anys de presó per malversació de fons públics en viatges

Teo Romero va casar al alcalde de Viladecans perquè eren amics i ara, Carlos Ruiz , serà el drap de llàgrimes de l'expresident de el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.





Teodoro Romero ha acceptat aquest dijous una condemna de dos anys de presó per un delicte continuat de malversació en la seva etapa al capdavant de l'entitat després d'un acord amb les acusacions, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).













Teodoro Romero en el seu lloc de President de del Fons Català de Cooperació a al Desenvolupament.





Romero ha acordat amb la Fiscalia i l'acusació que exerceix l'entitat una pena de dos anys de presó, quatre anys d'inhabilitació i tornar 21.000 euros més dels 13.000 que ja va tornar a l'inici de procediment (34.000 euros), per la qual cosa s'ha suspès el judici, que estava previst per a aquest dijous al matí.













Teo Romero al costat de Carlos Ruiz en una reunió de el PSC





L'escrit d'acusació de la Fiscalia assenyala que entre 2007 i 2010, Romero, com a president de l'entitat i "guiat pel propòsit d'obtenir un benefici patrimonial indegut", va justificar despeses que no tenien a veure amb l'entitat i va lliurar justificants de despeses que no es corresponien amb els viatges que va fer com a president del Fons.





L'acusació detalla que el 2007, amb motiu d'un viatge a Nairobi, a Kenya, pel Fòrum Social Mundial, va anticipar el desplaçament quatre dies "sense cap justificació i sabent que no corresponia" que l'entitat abonés aquestes despeses, entre els quals h ai un hotel a dates fora de la celebració de l'Fòrum, allotjament per a un acompanyant, que també era alcalde, i bitllets d'avió per visitar una reserva natural i zones turístiques de país.









El mateix escrit recull un viatge a París el 2014 per assistir a l'Oficina executiu de ciutats i governs locals units (CGLU), per al que Romero va rebre 1.081 euros, que no apareixien en la memòria anual d'activitats i per als que no va presentar tiquets ni factures per justificar les despeses, i el fiscal també li atribueix cobraments indeguts en viatges a Sri Lanka, Perú, Corea, Colòmbia, Israel, l'Haia (Països Baixos), Mèxic, Cuba, Istanbul, Argentina, Brasil, Japó, Albània, Macedònia , Bolívia, Estats Units, Equador, Palestina i Madrid.





















A més dels viatges, l'escrit d'acusació assenyala que Romero va cobrar a Fons dues subscripcions mensuals a "pàgines per a adults", per 61 euros en total cada mes.





















Un afany de rodamón viatger que ens preguntem si també compartirà amb el seu amic l'alcalde de Viladecans.













IV Consell General a Viladecans





El cas és que per al exalcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, no és la primera vegada que és condemnat en un Jutjat perquè cal recordar que va ser indultat en 2010 pel Ministeri de Justícia quan governava José Luis Rodríguez Zapatero. Romero s'enfrontava, llavors, a una pena de sis anys i un dia d'inhabilitació especial per a càrrec públic, segons havia sentenciat l'Audiència Provincial de Barcelona l'any 2004. El motiu van ser uns fets ocorreguts en 1995 quan Romero va suspendre d'ocupació el tresorer de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per presumpta malversació de fons públics. A canvi de l'indult va pagar una multa de 7.300 euros.





