CatalunyaPress T'INFORMA

Tot Europa està veient com la segona onada de la pandèmia de la Covid-19 està posant a prova els sistemes sanitaris dels països , on les morts per la pandèmia han pujat un 43% . A més, a Catalunya les xifres de contagiats segueix estant en nivells molt elevats , per la qual cosa des de el Govern s'ha anunciat que de moment es manté el toc de queda .

D'altra banda, PSOE, Podem i ERC pacten que en els col·legis públics i en els concertats queda prohibida la segregació de les classes per sexe . I, d'altra banda, Barcelona intentarà pal·liar els efectes psicològics de la Covid col·locant per tota la ciutat 100 quilòmetres de llums nadalenques .

En qüestions econòmiques, Renfe ha anunciat una forta inversió per modernitzar el seu material rodant , mentre que la Fundació Narturgy ha presentat un estudi sobre la viabilitat de l'hidrogen com a alternativa energètica de futur. A més, els mossos han detingut diversos directius d'empreses de Tarragona per un presumpte frau i corrupció en els negocis. I El Corte Inglés ha anunciat un ERTO en alguns dels seus centres comercials a Catalunya, Astúries i Castella i Lleó.

D'altra banda, un estudi revela que centenars de llars espanyoles passaran fred aquest hivern com a conseqüència de la crisi, mentre que la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la Taula de Tercer Sector Social i la Confederació d'empreses de l'Tercer sector crtican la adjudicació de la meitat del servei d'atenció domiciliària a l'empresa Servisar, filial de Domus VI.





En l'àmbit internacional, la justícia italiana ha decidit no portar a judici als responsables de l'Open Arms , mentre que el president de Kosovo ha presentat la seva dimissió després de ser imputat per crims de guerra.

En el capítol de successos, la Guàrdia Civil investiga un empleat de l'aeroport de Barcelona per haver penjat a internet un vídeo ensenyant com robar amb impunitat en les màquines de venda automàtica de la instal·lació. I, per la seva banda, la Policia Nacional han detingut una banda que obligava a prostituir-se menors d'edat a les que captava en un centre de protecció.





I fins aquì, la millor i més compelta informaciòn del dia. Fins demà.