Més de la meitat dels nous pobres per la crisi de la Covid-19 no rebran l'Ingrés Mínim Vital

La Fundació Madrina ha dibuixat un negre panorama per a milers de família que per culpa de la pandèmia ha caigut en l'extrema pobresa. Segons asseguren des de la Fundació, més del 50% de les famílies que han caigut en situació de pobresa a causa de la pandèmia no rebran l'Ingrés Mínim Vital perquè l'Estat pensa que una família sobreviu amb 500 euros al mes.

Els responsables de la Fundació denuncien que l'Ingrés Mínim Vital (IMV) "ja s'ha lliurat a col·lectius que tradicionalment rebien altres ajuts, però, se li ha negat el IMV a la resta de famílies en extrema pobresa, que no tenen el bàsic per sobreviure, i que cauen en les 'cues de la fam', al haver-los negat l'IMV a les famílies que engloben les llistes de la 'nova pobresa', a l'almenys un 50% de totes les famílies empobrides per la crisi endèmica".





A més, acusen el Govern d'actuar d'esquena a la realitat i de tot just tenir en consideració a milers de famílies que s'han vist colpejades per la crisi que els ha portat a situacions insostenible. "L'Estat pensa que les famílies poden sobreviure amb un 'llindar de rendibilitat' de 500 euros, sense importar el nombre de fills que tingui, afirmen amb rotunditat des de la Fundació. I afegeixen: "La enginyeria social creada en despatxos calents no està donant resposta a una realitat econòmica i social que canvia cada setmana i que colpeja com un tsunami a famílies que abans de la pandèmia estaven normalitzades i amb treball, i que ara estan sense feina i sense llar".





AJUDES FANTASMA

Consideren que les famílies que han caigut en la pobresa a causa de la crisi es troba en un carreró sense sortida ja que "estan tenallades per una pinça mortal. D'una banda es troben sense feina, i per l'altre no tenen ajudes".





A més, la Fundació denuncia que durant la pandèmia s'han anunciat per part de l'Estat "ajudes fantasmes que mai han arribat a les famílies com les ajudes al lloguer o els ajuts a l'ocupació domèstic. Hi ha famílies que no reben la pensió per atur des de fa 5 mesos, o ERTO que encara no cobren, a causa que tenim una administració tancada i un Estat sense diners ", afegeix.





Així mateix, precisa que els serveis socials als quals acudeixen les famílies en nova pobresa "triguen entre 3 i 6 mesos a rebre la seva cita, temps suficient per decidir entre la vida o el desnonament, entre sobreviure o viure al carrer. Esgotades, les famílies ja no tenen diners ni per buscar aliments ni per anar a una entrevista de treball. S'amunteguen en pisos, es colen al metro o roben aliments, també de nadó, per sobreviure ", avisa la Fundació.





Segons precisa, cada dia es deriven a la fundació més de 150 famílies vulnerables per part de Serveis Socials, entre altres entitats; i altres 150 famílies envien correus electrònics o diuen demanant auxili.





Durant la pandèmia, la Fundació Madrina ha atès prop de mig milió de famílies i nens a 'nova pobresa' subministrant alimentació i higiene de nadó. Igualment ajuda a prop de 20 associacions i institucions benèfiques i religioses, així com al col·lectiu LGTB.