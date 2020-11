La Guàrdia Civil desmantella el major punt de venda il·legal de municions a Espanya a través d'Internet

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Salvat-Ermas' desenvolupada a les províncies de Madrid, Biscaia, Pontevedra, Saragossa, Lleida i Barcelona, ha procedit a la detenció de quatre persones i a la investigació de dos més per delictes de tràfic d'armes i municions, dipòsit d'armes i de municions, dipòsit d'explosius i tinença il·lícita d'armes de foc prohibides, el que ha permès desmantellar el major punt de venda il·legal de municions a Espanya a través d'Internet.









L'operació, que ha inclòs deu entrades i registres en què s'ha intervingut multitud d'armes i altres efectes, es va iniciar el 2018, quan la Guàrdia Civil va detectar que un dels ara detinguts havia venut part de les armes confiscades a Astúries, en el marc de l'operació 'Golalde'.





Posteriors investigacions van posar de manifest que el principal objectiu, resident a la província de Madrid, portava més de cinc anys venent il·legalment munició, majoritàriament, a persones que posseïen armes de foc il·legalment i que, per tant, no poden adquirir-la en establiments autoritzats .





En aquest període havia arribat a vendre més de 36.000 cartutxos metàl·lics de diferents calibres, tant per a armes curtes, com llargues, inclosa munició de guerra, ha informat la direcció general de la Guàrdia Civil en una nota de premsa.





Per fabricar part de la munició, disposava d'un taller clandestí on, a banda dels 18.000 cartutxos ja elaborats, se li van intervenir més de 100 quilograms de projectils, beines, encebadors i pólvora, així com de la maquinària i eina necessària per a la fabricació artesanal de cartutxeria metàl·lica de 30 calibres diferents, que posteriorment comercialitzava de manera il·lícita a través d'Internet.





REGISTRE DE L'HABITATGE





La Guàrdia Civil ha explicat que en el moment del registre de l'habitatge d'aquest individu, tenia una pistola municionada i disposada per al seu ús a la tauleta de nit situada al costat del llit en què es trobava en el moment d'irrompre els agents.





A més d'aquesta arma, en un posterior registre d'una nau-garatge de la seva propietat, que utilitzava a manera de magatzem de seguretat, es van intervenir un total de 59 armes de foc il·legals més, la majoria d'elles embolicades en plàstic llistes per a la venda i lliurament a possibles compradors.





També se li van intervenir una granada de mà, tres granades de morter i dos projectils de coets per canó sense reculada i peces fonamentals d'armes, entre les quals destaquen nombrosos canons d'arma curta, tant nous, com semielaborats.





Els agents de la Guàrdia Civil van identificar també als altres detinguts i investigats residents a la resta de províncies, entre ells un home a Bilbao (Biscaia), a què se li van intervenir 77 armes de foc, entre armes curtes, llargues i prohibides, que posseïa il·legalment en el seu domicili.





Amb aquesta intervenció, s'ha impedit que l'elevat nombre de munició i armes confiscades poguessin ser emprats en fets violents o desviats al mercat negre, han subratllat des de la Benemèrita.





100 ARMES CURTES I 33 ARMES LLARGUES CONFISCADES





Els efectes confiscats en aquesta operació han estat cent armes curtes --pistolas i revólveres-- i 33 armes llargues; quatre armes de foc artesanals --canyons trampa--; un bastó escopeta --arma prohibida--; una granada de mà, tres de morter i dos projectils de coets; set pistoles llança bengales i dos fusells llançacaps; i 29 canons solts d'arma curta-cinc tambors de regirar.





A més, s'han intervingut 18.196 cartutxos metàl·lics de diferents calibres; 75 quilos de projectils i 33 de beines per a la fabricació il·legal de munició metàl·lica; 2,5 quilos de pólvora i 11.050 pistons per a la fabricació de munició metàl·lica; i premses de recàrrega, empistonadores i 32 setembre de Dies per a la fabricació il·legal de cartutxeria metàl·lica d'altres tants calibres d'arma curta i d'arma llarga.





Aquesta operació s'emmarca dins del Pla Integral per al Control de les Armes de Foc de la Guàrdia Civil que, com a cos competent en l'àmbit nacional sobre el control de les armes i explosius, exerceix de forma exhaustiva, ha apuntat la Benemèrita.





Des de l'entrada en vigor de l'esmentat pla el 2015, s'han desenvolupat més de 85 operacions contra xarxes de tràfic d'armes amb 404 persones detingudes, més de 4.536 armes de foc confiscades, moltes d'elles de guerra, 561.386 cartutxos metàl·lics intervinguts, 183 quilos de substàncies explosives confiscades i 18 tallers clandestins desmantellats.