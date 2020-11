L'OMS i UNICEF urgeixen als països a prendre mesures per a evitar les epidèmies de xarampió i pòlio

UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han realitzat una crida urgent a l'acció per evitar les principals epidèmies de xarampió i poliomielitis, recordant que el Covid-19 continua pertorbant els serveis d'immunització a tot el món, deixant a milions de nens vulnerables en major risc de patir malalties que es poden prevenir.









Segons el parer de les organitzacions, es necessiten uns 552 milions d'euros (655 milions de dòlars) per abordar les perilloses bretxes d'immunitat en els diversos països. "El Covid-19 ha tingut un efecte devastador en els serveis de salut i, en particular, en els serveis d'immunització a tot el món", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





No obstant això, prossegueix, a diferència del Covid-19, hi ha les eines i el coneixement necessari per aturar malalties com la poliomielitis i el xarampió. "El que necessitem són els recursos i compromisos per posar en pràctica aquestes eines i coneixements. Si fem això, se salvaran les vides dels nens", ha afegit.





De la mateixa manera s'ha pronunciat la directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore, que ha avisat que no es pot permetre que la lluita contra el Covid-19 faci "perdre terreny" en la batalla contra el xarampió i la poliomielitis.





"Abordar la pandèmia mundial de Covid-19 és fonamental. No obstant això, altres malalties mortals també amenacen la vida de milions de nens en algunes de les zones més pobres del món. És per això que avui fem una crida urgent a l'acció global de els líders dels països, donants i socis. Necessitem recursos financers addicionals per reprendre de manera segura les campanyes de vacunació i prioritzar els sistemes d'immunització que són fonamentals per a protegir els nens i evitar altres epidèmies més de Covid-19 ", ha dit Fore.





En els últims anys, hi ha hagut un augment en el món dels casos de xarampió. A més, a causa del Covid-19 s'han produït importants bretxes en la cobertura de vacunació d'aquestes malalties.





S'espera que en els propers mesos s'implementin noves eines, inclosa una nova vacuna oral contra la poliomielitis de pròxima generació i el proper Pla Estratègic de Resposta al Brot de xarampió, per ajudar a abordar aquestes amenaces creixents d'una manera més eficaç i sostenible i , en última instància, salvar vides.