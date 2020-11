Garamendi (CEOE) demanarà al Govern central exempcions per a les empreses del 100% perquè "estan ofegades"

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha assegurat aquest dijous que exigirà al Govern exempcions del 100% en les cotitzacions de les empreses perquè "estan ofegades" i ha subratllat donar prioritat a sectors com "bars, comerços i petites empreses" que estan "fins a dalt" per les conseqüències de la pandèmia.













En declaracions a RNE, Garamendi ha defensat que el plantejament dels ERTO al sector serveis, pel que fa a la prestació per als treballadors, està "ben plantejat". No obstant això, ha aclarit que espera reunir-se la setmana que ve amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, a qui els reclamarà que les exempcions per a les empreses siguin del 100%.





"No poden arribar ni a pagar ni el 30% de la seguretat social", ha explicat, per després anunciar que també reclamarà a l'Executiu que es puguin renovar els préstecs ICO perquè veu difícil tornar els crèdits "d'aquí a març". "Si volem que creixi l'economia, necessitem respirar", ha dit.





Sobre els pressupostos, el president de CEOE ha reiterat que "no és el moment de pujades d'impostos" com planteja el Govern doncs, al seu judici, es tracta de pujades "cosmètiques" a grans tributs "que no recapten", de manera que ha emplaçat en un futur a aplicar una reforma "més integral" que sigui "eficient" i no només per "cert electorat".





Tot i això, ha defensat que els comptes pública s'han d'aprovar "per un any" i ha assenyalat no entendre una pujada salarial "genèrica." És el moment de la pujada salarial als serveis essencials", ha apuntat Garamendi, que ha incidit que un "creixement de la despesa estructural" pot "generar problemes" en el futur.