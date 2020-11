Hisenda prepara una llei per poder fer inspeccions a domicilis i empreses sense previ avís

El director general de l'Agència Tributària, Jesús Gascón, ha afirmat aquest dijous que l'accés a domicilis amb previ avís per fer comprovacions "no sembla que sigui molt efectiu quan hi ha la possibilitat de destruir proves", després que el Tribunal Suprem fallés que Hisenda no pot accedir a un domicili o empresa per una "pressentiment" o "per veure què es troba".









Així ho ha assenyalat durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos de al Congrés per informar sobre el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021, en què Gascón s'ha referit a la sentència del Suprem i ha defensat que les persones físiques i jurídiques tenen una "protecció" i drets constitucionals que cal "conciliar" amb el fet que un investigador amb autorització judicial pugui accedir als locals sense previ avís.





"L'accés amb previ avís no sembla que sigui molt efectiu quan hi ha la possibilitat de destruir proves", ha indicat Gascón, qui, tot i això, ha apuntat que el Suprem "ha posat el problema a sobre de la taula" i ha dit que hi ha a veure la normativa i trobar la solució més oportuna, de manera que "el que hi ha ara és feble".





Per això, ha indicat als diputats presents a la Comissió de Pressupostos que hi ha una "tasca per davant" en aquest assumpte que s'haurà de veure "de seguida" i "probablement" també hagin de abordar legislativament els parlamentaris.





En qualsevol cas, ha refusat utilitzar "sistemàticament" la via penal, ja que, al seu parer, ha de ser l'"últim recurs", ja que "per judicialitzar més assumptes no s'està fent millor la feina, de vegades pot ser contraproduent ". "La via penal ha de ser excepcional, no em preocupa que el nombre d'expedients judicialitzats sigui més o menys, als jutges ha d'anar el que ha d'anar, no més o menys", ha afegit.





En una sentència publicada a primers d'octubre, la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem va anul·lar per defectes de motivació un acte judicial que va autoritzar la petició d'Hisenda d'entrada en el domicili d'una empresa basada que havia tributat per sota de la mitjana del sector, el que induïa a pensar que podia haver estat ocultant vendes efectives.





Així, va establir que no es pot accedir a un domicili o empresa per una "pressentiment" o un propòsit "merament prospectiu o indeterminat" o "per veure què es troba".





El director general de l'AEAT ha demanat no fixar-se únicament en el resultat de la lluita contra el frau, que creu que aquest any podrà arribar a un nou "rècord", sinó en si l'evolució de l'acompliment voluntari creix més que els indicadors macroeconòmics.





El repte aquest any i el pròxim, ha dit, és mantenir la tendència dels últims anys i que creixin més les bases fiscals i ingressos homogeneïtzats del que està decreixent l'economia.