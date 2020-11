La segona onada dels ERTO arriba a Mango, El Corte Inglés, Primark i H&M

Les restriccions imposades per les administracions per frenar la propagació del Covid-19 estan provocant una nova onada de ERTOs (expedients de regulació d'ocupació). Una de les principals perjudicades amb les grans firmes de distribució, com El Corte Inglés, H&M, Primark o Mango. També s'han vist perjudicades les grans cadenes de restauració, com Amrest, Burger King o Alsea, segons informa El Economista.









La primera empresa a actuar ha estat El Corte Inglés, que pot suspendre l'ocupació de fins a 9.000 treballadors. L'empresa té intenció d'aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) començant per Catalunya, Astúries i Castella i Lleó.





Els quatres sindicats que formen part de la comissió sindical (CCOO, Fasga, Fetico i UGT) han sol·licitat la compensació a el 100% de la retribució per al personal afectat, però l'empresa no ha accedit a aquesta petició argumentant "la situació complicada que està travessant causa de l'acumulació d'esdeveniments negatius que s'estan produint des del mes de març, en el que està fent un gran esforç per mantenir totes les condicions laborals ".





Els ERTOs per força major, en principi, només haurien de durar catorze dies, però es poden perllongar en el cas que les autoritats no suspenguin les restriccions. De moment, la comunitat més afectada és Catalunya, amb 5.000 empleats. El segueix Astúries amb 2.000 i Castella i Lleó amb 2.000.





La firma de roba Mango es troba en la mateixa situació i planteja dur a terme un ERTO en totes les comunitats on es vegi obligat a tancar les botigues. De la mateixa manera, H&M ha confirmat que ja ha sol·licitat l'ERTO a Catalunya i Astúries i próximament ho farà a Castella i Lleó.





Però no són els únics ja que, segons revela El Economista, altres empreses com Primark, Media Markt, Decathlon o Fnac també hauran de recórrer a la figura de l'ERTO. La gran excepció, una altra vegada, serà Inditex, que a la primera onada es va negar a recórrer als expedients de regulació d'ocupació i mantenir les nòmines de la seva plantilla a el cent per cent.