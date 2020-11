El Govern central assegura que la seva llei contra les 'fake news' no afecta drets fonamentals i només pretén "alertar"

El subsecretari del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Antonio José Hidalgo López, ha garantit aquest divendres que el procediment contra 'fake news' que va activar l'Executiu no afectarà en cap cas a drets fonamentals i només busca " alertar "davant campanyes de desinformació. Ha assegurat que tampoc tindrà impacte addicional en els pressupostos per 2021.



Hidalgo s'ha referit a aquest assumpte durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos a instàncies de la diputada d'el PP Edurne Uriarte, qui li ha demanat comptes per aquest procediment i ha denunciat que no s'hagi permès la compareixença d'Iván Redondo, director de Gabinet del president de Govern, per explicar els comptes públics de Presidència.



El subsecretari ha deixat clar que l'únic que es farà és establir una comissió de seguiment i una metodologia per a "alertar quan es produeixi algun tipus d'ingerència a través de campanyes de desinformació" i que això no tindrà "repercussió pressupostària" perquè es cobrirà amb despeses del programa de Presidència de Govern.



Hidalgo ha posat èmfasi que tots els països del nostre entorn disposen d'estratègies de seguretat nacional i que, dins de la mateixes, "és bàsic estar atents a processos de desinformació" que puguin llançar-se "des de potències estrangeres".



NO ÉS UN "INVENT"



"Això no és un invent de Govern, poden produir, hi ha exemples molt clars", ha dit, esmentant als Estats Units, i subratllant que aquest procediment d'alertes no podrà tenir cap efecte sobre els drets fonamentals. "No té cap capacitat d'intervenció (sobre aquests drets) ni podria tenir-la perquè el nostre ordenament jurídic no ens ho permetria", ha sentenciat per "tranquil·litzar" la diputada d'el PP.



El Govern ja va aclarir aquest dijous que el seu pla contra les 'fake news' va contra ingerències estrangeres i que no busca vigilar, censurar o limitar el lliure i legítim dret dels mitjans a oferir les seves informacions.



Segons l'aprovat pel Consell de Seguretat Nacional, l'Executiu monitoritzarà la informació i podrà sol·licitar col·laboració als mitjans de comunicació per perseguir la "difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica de desinformació, que persegueixen influir en la societat amb fins interessats i espuris ".



"Aquest procediment té com a finalitat evitar la ingerència estrangera en processos electorals, així com detectar campanyes promogudes des de l'exterior que puguin danyar els interessos nacionals del nostre país", recalquen des de Moncloa, que incideix que no es "vigilarà, censurarà o limitarà el lliure dret dels mitjans a oferir els seus informacions ".



A més de "definir una metodologia per a la identificació, anàlisi i gestió d'esdeveniments desinformatius", el Govern proposa el marc i la composició d'un equip de treball per a l'elaboració d'una Estratègia Nacional de Lluita contra la Desinformació.



IMPLICACIÓ DELS MITJANS



En la mateixa estaran implicats el Consell de Seguretat Nacional, el Comitè de situació, la Secretaria d'Estat de Comunicació, la Comissió Permanent contra la desinformació i les autoritats públiques competents, així com els propis mitjans de comunicació, el sector privat i la societat civil .



El procediment estableix quatre nivells d'activació "que serveixen tant per a la detecció de campanyes de desinformació i la seva anàlisi davant uns possibles impactes en la Seguretat Nacional, com per al suport en la gestió de situacions de crisi on pogués haver una afectació derivada d'aquestes campanyes ".



El Govern argumenta que la finalitat última és la de millorar i augmentar la transparència pel que fa a l'origen de la desinformació ia la manera en què es produeix i difon, a més d'avaluar el seu contingut.