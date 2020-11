L'AMB no publica els contractes menors que realitza des de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha emès aquesta setmana un informe en el qual informa que ha detectat "fraccionament indegut" en la contractació de l'AMB, excessos amb els imports i concentració amb els proveïdors.









Ada Colau és la presidenta de l'AMB.









A tot això s'afegeix que a la WEB de la pròpia AMB la transparència brilla per la seva absència atès que des de setembre de 2019 no s'actualitza el llistat de contractes menors. Tal qual.













Web de l'AMB on es publiquen els contractes menors





Mentre en el punt de mira la Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en centenars de contractes menors d'aquesta administració supramunicipal adjudicats en l'exercici de 2016, quan Ada Colau ja era presidenta.





Segons la Sindicatura en l'AMB s'ha produït fragmentació de contractes per no superar el límit de despesa que obliga a concurs, la concatenació de convenis en benefici dels mateixos proveïdors i també la superació dels imports màxims que permeten les normes per a contractes menors.





En 2016, l'AMB va tramitar 860 contractes menors per un import total d'adjudicació de 4,62 milions d'euros tot i que, finalment, les obligacions reconegudes es van elevar a 6.340.000 a causa d'l'increment de la despesa. De tots ells en 109 es va superar l'import màxim que estableix la llei i es va pagar per ells 2,5 milions d'euros.





Cal recordar que la normativa estableix que els contractes menors mai han de superar els 15.000 euros per a la prestació de serveis ni els 40.000 euros si es tracta d'obres.









A tot això s'uneix que en 35 contractes menors per un import conjunt de més de 270.000 euros que, si bé no superen el límit legal de despesa, es van adjudicar a un mateix proveïdor i pel mateix objecte contractual. En un clar cas de fragmentació de contractes per esquivar la llei que diu que en els contractes menors, en els quals coincideix proveïdor i objecte, s'han d'adjudicar en un mateix procediment i és obligatori licitar mitjançant un concurs públic amb publicitat.





També es van detectar altres 38 contractes menors que, tot i correspondre a objectes diferents, "formen part de el mateix tipus de prestació i es van adjudicar directament als mateixos proveïdors", segons precisa la Sindicatura. En aquest apartat s'inclouen redaccions de projectes, assistències tècniques, serveis topogràfics, compres de material informàtic i estudis diversos que, en conjunt, sumen més de 468.000 euros.





En la revisió de la resta de contractes menors de l'exercici 2016 es van trobar adjudicacions de serveis que es presten de forma periòdica amb caràcter anual quan, quan amb la normativa legal, la durada d'aquest tipus de convenis no pot superar l'any ni tampoc prorrogar sense diem . Pel que amb aquesta concatenació d'aquests contractes "pot donar-se un fraccionament indegut".









A tot això cal sumar-li la reiteració de sucoses suvenciones a entitats afins als comuns com Enginyers Sense Fronteres als que recentment els han adjudicat dues subvencions per un total de 35.500 €, francionadas en dues parts, una de 12.500 euros i una altra de 23.000 .









RESUM DE L'INFORME COMPLET DE LA SINDICATURA DE COMPTES SOBRE L'AMB













































Seguirem informant ...