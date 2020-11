Luis Enrique publica la llista de jugadors convocats per la selecció

El migcampista de l'Atlètic de Madrid Marcos Llorente és la gran novetat en la llista de 25 convocats oferta aquest divendres pel seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, per als partits davant els Països Baixos, Suïssa i Alemanya, i a la qual tornen també Álvaro Morata (Juventus), Koke Resurrección (Atlètic) i Íñigo Martínez (Athletic Club).









D'aquesta manera, el migcampista madrileny, de 25 anys, veu premiat el gran moment que arrossega aquesta temporada, on s'ha convertit en una peça gairebé indiscutible en l'entramat de Diego Pablo Simeone, que li ha aconseguit treure el seu millor rendiment jugant més a prop de l'àrea o com a interior. Ara, caldrà veure on el situa el tècnic asturià en un equip amb un estil molt definit.





Llorente, que va formar part del combinat Sub-21 que es va proclamar subcampió d'Europa davant Alemanya al Eurocopa de 2017 i que aquesta temporada també està veient porta (tres gols), és l'únic debutant en aquesta última llista de la Absoluta en 2020 a la qual també hi ha novetats en forma de retorns.





Així, la baixa de Rodrigo Moreno, el davanter més usat per Luis Enrique, ha permès el retorn a la selecció d'un Álvaro Morata que ha començat també amb força i gols seva tornada a la Juventus. De moment, el madrileny, que no havia entrat en cap de les dues llistes anteriors de Luis Enrique, ha marcat sis gols, quatre a la Champions i dos a la Sèrie A, uns números que espera arrossegar a un combinat nacional que necessita més encert de cara a porta i que no presentarà més novetats en la seva davantera.





Un altre retorn notable és el del migcampista Koke Resurrección. El futbolista de l'Atlètic també està a bon nivell en aquest moment i torna a comptar per al projecte del tècnic`de Gijón, que li havia cridat per última vegada per a la concentració d'octubre de 2018. La presència del madrileny i de Llorente han deixat sense lloc a Dani Ceballos (Arsenal) i José Campanya (Llevant), i fins i tot a un Thiago Alcántara absent en l'anterior pel coronavirus i que no està tenint molta participació de moment amb el Liverpool. El bètic Sergio Canales es manté entre els elegits.





Finalment, en defensa la novetat és el central de l'Athletic Club Íñigo Martínez, que després de haver-se consolidat aparentment com la millor parella de Sergio Ramos en aquest nou cicle tampoc havia estat citat per l'asturià en les dues anteriors convocatòries. La seva arribada ocupa el buit que deixa Diego Llorente, sense minuts al Leeds United, mentre que el blaugrana Sergi Roberto continua com a lateral dret, i Kepa Arrizabalaga, tot i perdre el seu lloc al Chelsea i estar afligit a el parer de problemes en una espatlla , segueix com un dels tres porters.





La selecció espanyola afrontarà a partir de la setmana que ve el seu últim aturada internacional de l'any, de nou carregat amb tres partits, el primer un amistós de nivell a domicili, en aquesta ocasió davant els Països Baixos al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, el dimecres 11 de novembre. Després, tocaran els dos últims partits decisius de la Lliga de Nacions, com a visitant davant Suïssa (dissabte 14), i, sobretot, com a local a La Cartoixa davant Alemanya (dimarts 17).





LLISTA DE CONVOCATS





PORTERS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) i Unai Simón (Athletic).





DEFENSES: Jesús Navas (Sevilla), Sergi Roberto (Barcelona), Sergio Ramos (Reial Madrid), Pau Torres (Vila-real), Íñigo Martínez (Athletic), José Luis Gayá (València), Sergio Reguilón (Tottenham) i Eric García (Manchester City).





CENTRECAMPISTES: Fabián Ruiz (Nàpols), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Mikel Merino (Reial Societat), Koke i Marcos Llorente (Atlètic), i Sergio Canales (Betis). 2020.11.06 Marc Llorente, gran novetat en la llista de la selecció.





DAVANTERS: Álvaro Morata (Juventus), Mikel Oyarzabal (Reial Societat), Adama Traoré (Wolverhampton), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barcelona), Gerard Moreno (Vila-real) i Ferran Torres (Manchester City).