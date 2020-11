"Sóc cambrer", un còmic amable sobre un ofici més difícil i ingrat del que sembla

S'imaginen vostès exercir com a cambrer amb el davantal col·locat i haver d'atendre a una senyora entrada en anys que li demana "un cafè amb llet descafeïnat de màquina, curt de cafè, amb llet de soja tèbia i dos d'estèvia", mentre el grup assegut a la taula veïna li demana el compte: "Perdona, pots dividir el compte entre sis? Però a dos els cobres la beguda, un amb targeta i l'altre en efectiu ... la resta a part iguals, menys ells que han compartit plat ".













Com per tornar-se boig, tal com expliquen Jesús Soriano Coto i Lucreativo (Xavi Rodríguez) en el còmic "Sor cambrer. El client NO sempre té raó "(Grijalbo) Soriano, autor del text, no escriu a fum de palles ja que coneix l'ofici des dels setze anys i encara té temps per compaginar-ho amb la seva activitat a les xarxes socials en què té un perfil justament amb aquesta denominació. Ho fa, per tant, des d'una experiència fonamentada en el tracte amb els clients, amb els caps i amb els companys de treball.





Amb aquestes vímets, Soriano i Lucreativo imaginen la peripècia que viu Jordi al Bar Manolo, el típic establiment que podem trobar al nostre barri i que està gestionat pel seu mateix seu propietari. El protagonista compatibilitza l'atenció a la clientela amb Christian, un jove llec en l'ofici i més amic de la faràndula nocturna, però que troba després de la barra per la senzilla raó que és nebot de l'amo. Tant Manolo, com tots els altres, estan preocupats per la competència que els fa el modern gastrobar situat davant per davant del seu local, el que els obliga a crear incentius que estimulin la fidelitat de la clientela. Tot això ho s'encasten els autors com no podia ser menys amb una història sentimental, la qual sorgeix entre el protagonista i Dana, una de les clientes del Bar, acompanyant forçosa d'una tia pesada.





Una història senzilla i ingènua relatada amb dibuix de tracte lineal i fons de color que, al marge del relat pròpiament dit, serveix per posar en relleu les dificultats que ha d'afrontar l'empleat d'un establiment d'aquest tipus per la impaciència, la intemperància, la urgència o simplement la mala educació d'alguns dels clients. "Sóc cambrer" ens inviable a sincerar amb nosaltres mateixos i a fer un examen de consciència que ens permeti constatar quantes vegades hem estat protagonistes de comportaments poc correctes amb el personal de servei dels locals públics que, efectivament, han d'estar disponibles per atendre els clients, però mereixen també ser tractats amb cortesia, educació i, si és possible, també amb generositat.